造假連署案 基檢首傳謝國樑

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨議員涉造假連署案，前天首度以證人身分傳喚市長謝國樑說明。（資料照）

2025/07/09 05:30

釐清與藍營罷團關係 以證人身份密訊二小時後請回

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案，歷經多波搜索、約談，基隆市政府共有五人被檢方強制處分，其中又以前民政處長張淵翔遭羈押，基隆市政府顧問謝偉仁以十五萬元交保最重。由於張淵翔、謝偉仁分別擔任基隆市府團隊一級主官與市長謝國樑的幕僚，引發外界關注謝國樑是否捲入罷免案，基隆地檢署七日上午首度以證人身分傳喚謝國樑說明，密訊二小時後將他請回。

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是否知張淵翔涉侵戶政系統

基檢前天上午十時傳喚謝國樑出庭，並二度找來謝偉仁訊問，檢方偵訊謝國樑至十二時許才他請回。據指出，檢方傳喚謝國樑出庭，主要是要釐清張淵翔涉嫌利用職權，侵入戶政系統查詢個資協助罷免部分，他是否知情，且要釐清他與藍營罷免團體間的關係，以及比對他與謝偉仁供述是否一致。

比對與謝偉仁供述是否一致

基隆地檢署四月廿八日搜索國民黨基隆市黨部，隔日聲押罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區主任張金發獲准，查出張淵翔利用市政府民政系統協助罷免；五月六日向法院聲押禁見張獲准後，再聲押禁見國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、罷免張之豪案領銜人游正義（五月廿一日被押）獲准。

六月底，基檢在張淵翔等人羈押期滿前，延押張金發、張淵翔與吳國勝等人獲准；至於紀文荃則在羈押期滿前獲法院裁定廿萬交保。

除了張淵翔被羈押，基隆市政府另有時任中正戶政事務所主任江鑒育、安樂戶政事務所主任林芬芸與安樂區戶籍員吳慧貞與謝偉仁等人獲三萬至十五萬元交保；由於張淵翔、謝偉仁分別為基隆市府團隊一級主管，與謝國樑的重要幕僚，引發外界關注謝國樑是否捲入罷免案。

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