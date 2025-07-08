雙和罷團2胖卡遭破壞 逮到嫌犯

雙和罷團胖卡前方車牌遭破壞凹折，立即報警處理。（雙和罷團提供）

2025/07/08 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」展開車隊掃街，志工昨天發現兩台宣傳胖卡前方車牌遭破壞凹折，立即報警處理，警方將嫌犯帶回派出所偵訊。雙和罷團強調，即使政治立場不同，都不應違法施以暴力。

雙和罷團表示，永和警分局副局長、永和派出所副所長等人獲報後到場，詳細蒐證並調閱周遭監視器，迅速逮獲嫌犯並帶回偵訊，罷團將以刑法毀損罪提告。

請繼續往下閱讀...

罷團志工明珠說，現在是車牌被破壞，誰知道以後會不會有其他問題？一旦出事不只志工人身安全受威脅，也影響用路人安全，她們每次開車都戒慎恐懼，車體雖沒有損毀，但民主國家不應讓守法且依法罷免的市民內心承受恐懼。

此外，雙和罷團與新北市議員張維倩「拂曉出擊」，昨天清晨在中和區員山路口舉牌宣講，高喊「罷免投同意，反共更有力」、「七月廿六日懇請大家支持投同意罷免」等口號，獲得通勤族比讚支持。

張維倩說，罷團和現任立委的資源不對等，罷團以「小蝦米對抗大鯨魚」的精神打選戰，她將透過站路口、積極宣講的方式聲援，呼籲民眾七月廿六日出來投下同意罷免票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法