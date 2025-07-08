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    首頁　>　政治

    《新北》葉元之嗆「吃飽太閒」 罷團︰不適任立委

    2025/07/08 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕面臨罷免的新北市國民黨籍立委葉元之六日到市場掃街時，恰好遇到罷團宣傳，雙方言詞交鋒，葉向攤商抱怨嗆他的人「吃飽太閒」，怎麼不去罷免總統賴清德？公民團體「板橋大刪元」發言人莫莉Molly批評，葉的言行未展現立委風度，長期漠視選區的不同意見，完全不適任。葉元之反駁，罷團說法與事實有出入，是志工先挑釁、叫囂，他才忍不住抱怨。

    罷團︰長期漠視不同意見

    莫莉指控，當天葉元之在市場掃街時，剛好碰上團隊志工也在掃街，葉刻意避開與志工正面接觸，卻在女志工落單時前來嗆聲，質疑為何不去罷免總統，遭女志工反嗆「國民黨為何到現在都沒有針對連署的偽造文書道歉？」未獲葉正面回應。

    葉元之回應，當天罷團志工在市場宣傳，對方先挑釁、叫囂，甚至出言辱罵「共匪」，很多攤商看不下去替他聲援，他才跟支持自己的攤商抱怨，嗆他的人「吃飽太閒」。他說，「罷免就罷免，還對我叫囂，擾亂攤商做生意」。

    葉反批胡說八道、造謠

    莫莉表示，不論民眾是否投票給葉元之，每位選民都有權監督選區立委，葉元之不願意正向說明、溝通，只會詆毀不同意見者，不配擔任民意代表，「他連基本憲政常識都搞不清楚，還敢對公民嗆聲，實在荒謬」，這種表現不只是失格，更是不夠格。

    葉元之反批，他未對女志工嗆聲，罷團發言人每天胡說八道，根本是造謠，從頭到尾都是志工挑釁。

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