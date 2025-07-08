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    戍守海疆抗中國灰色襲擾 海巡深夜危勞津貼 7月生效

    行政院核定海巡人員深夜危勞津貼，每小時增支一百元，自七月一日起實施，約一千七百餘名海巡人員受惠。（資料照，海巡署提供）

    行政院核定海巡人員深夜危勞津貼，每小時增支一百元，自七月一日起實施，約一千七百餘名海巡人員受惠。（資料照，海巡署提供）

    2025/07/08 05:30

    行政院核定每小時增支一百元

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近年持續加大灰色地帶侵擾，我海巡人員任務加重，行政院除於「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」編列二九五億元增建海巡艦艇與各項裝備外，並已核定海巡人員深夜危勞津貼，每小時增支一百元，自七月一日起實施，約一千七百餘名海巡人員受惠，至於每年經費將視勤務而定，初估四千五百餘萬元。

    行政院去年五月核定警消、移民、空勤總隊深夜危勞津貼，不過，仍有其他單位的警職不適用。為擴大照顧長期作息紊亂、危勞及深夜執勤風險較高的各種警力，行政院六月三十日分別核定矯正機關與海巡輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表。

    官員表示，對岸頻繁利用灰色地帶侵擾我方，海巡人員冒著風浪執行高風險勤務，雖然行政院五月初拍板海巡軍職待遇與國軍同步提升，海巡軍職基層起薪破四萬元，不過，海巡艦艇上有九成五以上都是警職執勤，卻無危勞勤務津貼。

    約一千七百餘名海巡人員受惠

    在海委會主委管碧玲爭取下，行政院已核定海巡人員深夜危勞津貼，每日○時至六時於駐地外實際執行勤務，且無法休宿者，每小時給予一百元津貼，並適用海巡署艦隊分署各海巡隊及偵防分署特勤隊，於執行海域巡邏、海上治安維護、海域與海岸救難等勤務。

    至於矯正人員的部分，法務部強調，矯正機關人員須廿四小時輪值，特別深夜時段常須擔服外出戒護勤務，面臨不確定風險，支領深夜危勞津可提振工作士氣，估約五千多位戒護警力適用。

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