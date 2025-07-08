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    日本前潛水艦隊司令官矢野一樹︰阻中國突破第一島鏈 潛艦扮要角

    日本海上自衛隊前潛水艦隊司令官矢野一樹以「對中抑止戰略上的潛艦重要性」為題，發表視訊演說。（記者黃靖媗攝）

    日本海上自衛隊前潛水艦隊司令官矢野一樹以「對中抑止戰略上的潛艦重要性」為題，發表視訊演說。（記者黃靖媗攝）

    2025/07/08 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本前海上自衛隊潛水艦隊司令官矢野一樹，今天以「對中抑止戰略上的潛艦重要性」為題，在淡江大學發表視訊演說。矢野強調，潛艦在阻止中國突破第一島鏈的戰略中扮演關鍵角色，只要美國與盟友掌握水下優勢，中國便無法自由使用第一島鏈內部海域，等同瓦解其A2/AD戰略，並有效達成嚇阻。

    只要美及盟友掌水下優勢 等同瓦解中國A2/AD戰略

    不過，矢野估算，二○三五年中國的潛艦數量將從現有約六十五艘提高到八十艘，而美軍在太平洋部署的潛艦可能降至三十艘以下，要加上日本、澳洲、英國和台灣，才能達到七十艘，勉強中國抗衡，為維持美國及盟國的水下優勢，日澳增強潛艦兵力不可或缺。他指出，從當前情勢來看，日本潛艦部隊應考慮的不只是數量增加，更應在質量上升級，也就是「日本已到了應該決定擁有核動力潛艦的時機」。

    矢野曾給海鯤號好評「略優於日本潛艦」

    矢野曾任海自潛水艦隊司令官，二○一三年退役後曾在建造潛艦的三菱重工擔任顧問。二○二三年矢野在日本的政論節目上，曾對「海鯤號」給出「略優於日本潛艦」的高度評價。

    對於到潛艦在第一島鏈攻防戰略中扮演的角色，矢野表示，中國的A2/AD（反介入／區域拒止）戰略，主要是掌握第一島鏈內部海域的制海權，並於第一島鏈與第二島鏈之間擊潰敵軍兵力。但因中國在第一島鏈並無領土，所以第一島鏈反成中國向外洋擴張的障礙，而美國及其同盟方的首要任務就是阻止其突破。

    矢野指出，這場對抗的焦點正是台灣。美國在二○一九年退出「中程飛彈條約」，由於射程五百到五千五百公里的中程飛彈，對美國本土防衛並非必要，這顯然是為強化第一與第二島鏈防禦所採取的措施，也即是為防衛日本與台灣所作的準備。

    他同時分析說，由於中國發展DF-21D反艦彈道飛彈，對美軍航艦構成極大威脅。這顯示一旦戰爭爆發，大型水面艦艇將難以在第一島鏈周邊海域自由行動，美國航母也難以即時支援日本與台灣。在這種情況下，主要作戰兵力將不可避免將以潛艦為主。

    矢野認為，美國的「第三次抵銷戰略」（Third Offset Strategy）將「水下優勢」列為核心優勢之一。只要美國與盟友掌握水下優勢，中國便無法自由使用第一島鏈內部海域，等同於使其A2/AD戰略瓦解，並有效達成嚇阻。

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