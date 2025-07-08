蕭美琴接見立陶宛議員訪團︰台灣強化不對稱防衛能力

立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（左）率跨黨派議員團訪台，會見副總統蕭美琴（右）。（總統府提供）

2025/07/08 05:30

〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯率團訪台，副總統蕭美琴昨會見訪團時表示，台灣與立陶宛都面對比自己大得多的鄰國，以混合方式威脅民主制度，所幸有許多機會共同探討強化社會防衛韌性，台灣處於嚴峻的地緣政治與安全環境中，賴總統也承諾進一步提升國防預算，同時尋求更創意、創新的方式，強化不對稱防衛能力。

巴諾瓦斯六日起率領跨黨派議員團訪台，成員還包括立陶宛國會友台小組副主席葉林斯、馬瑪竇、議員辛格里斯、根特維斯、舒克維茜、奇雅妮、立德卡等。

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蕭美琴會見訪團時表示，立陶宛和台灣位於地球的兩端，卻有許多相似之處，兩國都處於極其複雜的地緣政治環境，面對比自己大得多的鄰國，以各種混合方式威脅民主制度，令人欣慰的是，近年來有許多機會與立陶宛的夥伴交流，共同探討如何強化社會韌性，以及進一步加強防禦能力。

蕭美琴指出，立陶宛在北約國家中率先承諾提高國防支出，而台灣同樣處於非常嚴峻的地緣政治與安全環境之中，賴清德總統也承諾將進一步提升國防預算，同時尋求更具創意與創新的方式，強化在不對稱情勢下的防衛能力。

顧立雄︰與立陶宛防務合作

國防部長顧立雄昨也會見巴諾瓦斯訪問團，顧表示，面對中共威脅，我國將與立陶宛攜手推展防務合作，深化民主、自由與人權等共同價值，攜手維護區域和平與穩定。

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