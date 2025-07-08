8月實施》危害7類軍事設施運作 最重判7年 併科千萬罰金

國防部預告，非法危害軍事機場等7大類重要軍事設施，將處1年以上7年以下有期徒刑，圖為金門軍機場。（資料照）

2025/07/08 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院二○二三年十二月三讀通過「軍事營區安全維護條例」，將於下月施行，國防部日前預告重要軍事設施涵蓋七大類，包括軍用機場、戰備跑道、飛彈基地、軍艦、戰管雷達陣地等，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要軍事設施功能正常運作者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。

為配合「軍事營區安全維護條例」上路，國防部去年九月訂定七項配套法規命令，近期再預告三項子法，包括「重要軍事設施種類」、「軍民合用場域之軍事營區範圍」與「軍事營區安全維護條例第三條第四項所定不列管制之軍事機關」草案。

請繼續往下閱讀...

根據預告草案，重要軍事設施包括七大類，分別為軍用飛機場、戰備跑道、飛彈基地、永久性國防工事，與具爆炸危險性之軍事工廠、倉庫及油泵站，以及軍用固定性重要通信電子設施、軍艦。

而永久性國防工事，包括防空砲兵陣地、指揮所；具爆炸危險性之軍事工廠、倉庫及油泵站則涵蓋彈庫、油庫、兵工廠；軍用固定性重要通信電子設施，則有戰管雷達陣地、觀通雷達陣地、測向台天線、衛星及微波通信放射基地台。

至於軍民合用場域，草案預告松山、台中、嘉義、台南、花蓮、澎湖機場的軍事營區範圍，而不列管制的軍事機關，包括各地的國軍福利處、三總與國軍醫院，以及北中南的人才招募中心、軍事法院與各地的財務組等七十一處，不適用該條例規定。

新法限制錄影攝影範圍 僅限於營區及演習區域

此外，新法明定未經軍事機關許可，於軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述及其他偵察行為，可處三年以下有期徒刑，犯罪所用之物沒收，以維護軍事營區安全；未經軍方許可，在營外對軍營進行錄影、攝影等偵察行為，足生損害軍營安全，可處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

「漢光四十一號」演習將於七月九日至十八日登場，軍事迷關注拍攝演習部隊是否會受罰，國防部表示，新法的限制範圍，僅限於營區及軍事演習區域，國軍部隊在公開場域運輸不在「軍事營區安全維護條例」，所以不會處罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法