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    首頁　>　政治

    中配若取消定居資格 將退回「居留」狀態

    （資料照）

    （資料照）

    2025/07/08 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕移民署要求在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，專案期限至六月底止，仍有一六六八人失聯。據透露，政府未找到人前，不會註銷台灣身分，但以後被人檢舉，「定居」資格被取消後，將退回「居留」狀態；學者示警，中共會唆使部分中配，測試台灣政府底線。

    學者︰中共唆使部分中配 測試台灣政府底線

    熟稔國安情勢的官員受訪表示，上千名失聯者大多數都在境外，很多是逾兩年未回台的「無戶籍國民」，可能居住在中國或拿我國護照在海外生活。

    官員指出，如果人在台灣或大部分親屬、小孩都在台灣，有正常工作，但須放棄台灣身分，還想在台生活的，「定居資格一定要取消，然後退回居留狀態」。至於要退到「長期居留」、「居留」或「團聚」，相關單位會進一步研商。

    關於有台灣及中國兩邊身分，將衍生哪些國安問題？官員談及，第一個層次是國家安全，若國人身分混淆，就無法進行兩岸人員的人流管理，沒辦法釐清是中國人或台灣人，雙重身分對國安有高度風險。

    官員透露，陸委會常發現在台定居的中國籍人士有兩邊身分，這對兩岸人流管理產生問題。且中共融合發展政策，混淆台灣人身分，如同俄羅斯入侵烏克蘭前，在克里米亞、烏東地區混淆身分，廣發各種身分證件。

    據觀察，中共官方已大量發放居住證給台灣人，福建台辦單位為協助擁有雙重身分，台人申請中國定居證、身分證，都不必上繳台灣身分證件，藉此混淆台人國家認同，為統一在做準備。

    官員質疑，從個人角度，一個人有兩岸兩種身分，在台灣、中國都設有戶籍及工作，兩邊都領退休金，兩邊利益都要拿，也有公平性問題，違背「兩岸單一戶籍制」，所以擁有台灣身分，就須放棄中國身分，這是現行法律規定。

    他強調，中共積極在做兩岸融合發展，移民署過去數十年都沒清查，但歷史共業不能放任下去，因為這有國安風險及法律公平性問題，政府要落實目的就在於此。

    中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛說，具雙重身分的中籍人士或中配參選民意代表、遞補不分區立委，將產生國家忠誠、認同混淆問題。中共會利用破口，擴大混淆身分界線，部分中國人士會銜命進行政治任務。中共更會唆使中配拒繳除籍證明，測試台灣政府的底線。

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