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    移民署︰清查中配大多修法前來台 是「歷史共業」

    移民署昨重申，前移民署長鐘景琨提出退休申請，與此次作業議題無關。（資料照）

    移民署昨重申，前移民署長鐘景琨提出退休申請，與此次作業議題無關。（資料照）

    2025/07/08 05:30

    2004年修法 移民署2007年才成立

    〔記者王冠仁／台北報導〕近來移民署要求中國配偶、定居人士繳交喪失原籍證明，也被指控過去數十年放任上萬名中配擁有雙重身分而無作為。對此，移民署官員表示，要求繳交喪失原籍證明，是依二○○四年修正實施的兩岸條例，這確實是「歷史共業」，因為此次清查、在台定居的一萬二千名中國配偶與定居人士，大多是在二○○四年前就來台，但台灣早期處理此類業務的單位是「警政署入出境管理局」，移民署直到二○○七年才正式成立。

    移民署指出，目前絕大多數當事人均已提出；截至上月底，因為未居住原設籍地、尚未與政府聯繫者，暫計有一九○九人。

    一名官員表示，早期作業流程不如現今嚴謹，許多文件、資料都是紙本，再加上組織更迭，在尚未電腦化作業的時期，確實容易出現問題。移民署此次推動作業雖然遭遇部分反彈聲浪，但不失為一個導正的機會。

    鐘景琨退休 「與此次作業議題無關」

    外傳前移民署長鐘景琨，是因執行此作業遭遇反彈才提早申請退休；鐘過去受訪曾表示，他先前就有提早退休的念頭，近來階段性工作陸續完成，才於今年三月提出申請，退休是基於生涯規劃，想要回歸家庭生活。

    移民署昨重申，鐘景琨自民國七十一年任公職至今逾四十二年，他今年三月滿六十五歲後，基於家庭考量，希望能有更多時間與家人相處、含飴弄孫，所以提出退休申請，與此次作業議題無關。

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