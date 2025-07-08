上萬中配雙重身分 移民署21年來無作為

（資料照）

2025/07/08 05:30

賴政府曾探詢當年不落實原因 移民署以「組改」理由回應

〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸條例第九之一條二○○四年修正後，移民署依法須在半年內，要求在台定居的中國籍人士繳交喪失原籍證明，歷經廿一年毫無作為，直至今年才要求中配補繳。據透露，賴政府曾探詢移民署當年不落實原因，卻得到「組改」搪塞理由，直批該單位真的「問題重重」。

請繼續往下閱讀...

據了解，早年取得台灣身分的中國籍人士或中配，這批人在兩岸條例二○○四年修法前便已拿到中華民國身分證，當年不用繳喪失原籍證明。

二○○四年修法主要原因，是有些台灣人在對岸取得中國籍，所以規定台灣人民不得在中國設有戶籍或領用護照，違者喪失台灣人民身分。而該條例修正施行前，已在中國設籍或領用中國護照者，應在修正施行之日起六個月內，註銷中國戶籍或放棄護照，並向內政部提出證明，才能不喪失台灣人民身分。

民眾告發時 才以個案處理

知情人士表示，移民署當年未要求二○○四年前，就拿到我國身分證的中配應上繳除籍證明，立法後就沒落實執行。過去幾十年來，該條文只有在民眾告發時才以個案處理，「移民署廿年來就是不告不理」，放任上萬名中配擁有雙重身分數十年。

他指出，兩岸條例修正後，移民署一開始就沒要求補繳，前半年沒執行後，接下來歷任都沒作為。即便安全單位多年前早就發覺，怎麼在台灣定居的中配很多都有雙重身分，勸移民署補正，但移民署始終非常消極，擔心有法律適用問題。

據透露，此「歷史共業」直至前移民署長鐘景琨任內，今年四月移民署才終於強硬起來，要求中配須三個月繳交除籍證明，否則註銷台灣身分。但廿一年後才要求補繳，引發中配強烈反彈，鐘只好趕緊申請提早退休，由陸委會宣布六個替代方案及三個延長方案的措施，平息外界反彈。

熟稔國安的官員表示，當年法律修正後，沒有放棄中國戶籍的，依法就不能擁有台灣身分，移民署卻沒有催繳，真的是「問題重重」，變成有雙重身分已過了廿一年，但這不是中配的錯，是行政機關未依法行政，監察院應該調查彈劾。

官員批評，政府去了解當年不依法落實原因，卻得到因為「組改」的搪塞理由。台灣許多國安問題是和移民有關，很多幫中國人代辦移民的顧問公司，背後是移民署退休官員開的，有的是睜一隻眼閉一隻眼，有的甚至教港人造假投資移民，真的是問題一堆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法