公務員爆被動員反罷？ 新北市府：上班時間嚴守行政中立

有自稱新北市政府的員工爆料，指7月19日板橋將舉行反罷免造勢活動，高階長官被要求1個人要帶20位中階主管到現場充人數。圖為新北市政府。（記者賴筱桐攝）

2025/07/08 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕一名自稱是新北市政府的員工在社群平台發文爆料，指七月十九日新北市將舉行反罷免造勢，所屬單位的高階長官被要求一個人要帶廿位中階主管到現場充人數，質疑違反行政中立。市府僅表示，公務員上班時間應嚴守行政中立，下班或休假時間若參與政治活動，屬於個人選擇。

這名員工表示自己在新北市政府轄下機關工作，七月十九日板橋區將舉辦反罷免造勢，單位高階長官被要求一個人要帶廿位中階主管到現場充人數，之前新北市長侯友宜選總統的時候也是這樣，涉嫌違反公務人員行政中立法。貼文隨即在網上引發熱議，但發文者疑似已經刪除。新北市政府對此重申，公務人員上班時間應嚴守行政中立，下班或休假時間若有參與政治活動，屬於同仁個人選擇。

請繼續往下閱讀...

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，七月十九日週六下午四點半到晚間六點半，將在板橋第一運動場舉辦「反惡罷 戰獨裁」宣講活動，預計吸引二萬人至三萬人參加，規劃邀請國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、藍營縣市首長及黨籍立委助講，呼籲民眾出門投下不同意罷免票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法