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    《上溫柔的所在MV 》大罷免9局下半 每個人都是關鍵最後一棒

    鄭有傑在《上溫柔的所在》飾演父親，藉由棒球保護兒女奮不顧身的勇氣。（Taiwan Action提供）

    鄭有傑在《上溫柔的所在》飾演父親，藉由棒球保護兒女奮不顧身的勇氣。（Taiwan Action提供）

    2025/07/08 05:30

    〔記者鍾志均／台北報導〕Taiwan Action公民罷免影片計畫昨推出最新MV，由拍謝少年為大罷免量身打造的新歌「上溫柔的所在」，影片透過導演鄭有傑飾演的父親，回想年少時熱愛棒球這項熱血運動，象徵大罷免如同來到九局下半，每個人的同意罷免票都是決定未來的最後一棒。

    拍謝少年表示，呼應楊力州導演發起的Taiwan Action行動，想將「上溫柔的所在」送給台灣的勇敢人民，謝謝這片土地上一代又一代的勇敢台灣人，不畏權勢、不懼威嚇，選擇正面迎戰鄰國的侵略與通敵者的傲慢，高呼「台灣是我們的國家，要不顧一切的保護她。」

    Taiwan Action行動發起人楊力州早在2013年紀錄片「拔一條河」中就和拍謝少年合作過主題曲「甲妳的灶腳」，這次在三階投票前完成「上溫柔的所在」，呼籲民眾不要等到全面開戰才來保護國家。

    「上溫柔的所在」主角鄭有傑曾在「10+10」的短片「潛規則」中，暗喻影視工作者在面對中國時的自我審查，他感嘆表示，沒想到過了十五年再看「潛規則」時覺得辛酸，因為現在「潛規則」早已變成「明規則」了。

    MV導演CJ則說，就像歌詞所寫的一樣，一路走來充滿風雨，但何其有幸在關鍵的時刻，總是有平凡生活著的台灣人挺身而出，「不管是國家還是這片土地，又或者是家園，更重要的是自由的價值。」

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