助攻大罷免 「非選舉公報」免費下載

為提供罷免團體陸戰文宣即時奧援，給我報報創辦人馮光遠發起的「非選舉公報」昨正式上線，免費提供下載印刷。（記者方賓照攝）

2025/07/08 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免第投票日將屆，為提供罷免團體陸戰文宣即時奧援，「給我報報」創辦人馮光遠發起的「大罷免大成功 非選舉公報」七日正式上線，史上首次免費提供罷團、民團及個人下載印刷；馮昨日呼籲，希望全台罷團都去下載，到各選區派報塞信箱，鋪天蓋地撒一遍。

主辦單位規劃，首波開放廿四位被罷立委的PDF檔，供所有團體、個人免費無限次下載、印刷或列印，不必擔心授權問題，皆可任意發行派報，發揮大罷免最後階段的爆發力。

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馮光遠表示，大罷免最後關頭，必須要有聚焦行動，回報國民黨立委在立法院的「功績」。沃草已按照選區整理出來，罷免團體可輕易下載，再印出來塞信箱，這些資訊都是國民黨立委難以反駁的。

完整呈現 立委到底做了什麼

沃草營運長洪國鈞提及，距罷免投票只剩幾個禮拜，這些立委到底在立法院做了什麼事，有必要將事實完整呈現出來，讓台灣人民知道為何要罷免。

洪國鈞批評，本屆國會真的是肉眼可見的文明倒退。過去八年從未發生程序委員會違法阻擋議案，但藍白過半的立法院在程委會不斷擋案；其次，黨團協商會議要直播，立法院長韓國瑜就邀黨團去院長休息室溝通，然後就不用直播；去年國會擴權法案要三讀通過時，立法院院會竟倒退回卅年前的舉手投票，光這三項就應該把國民黨立委罷免掉。

紀錄片導演楊力州說，TAIWAN ACTION已發表多部影片，這一切都是因為國民黨立委陳玉珍惡意刪除預算開始，造成台灣很多創作者集結起來，今天已進入九局下半，大家必須站上打擊位置，揮出成功的打擊。

作家朱宥勳提及，他們這一代是解嚴後出生，無法忍受有人要把我們帶回戒嚴時代，甚至要把台灣帶往中國那種極權專制的方向。這次有一千多位作家參與罷免連署，這次如果沒有拚過，台灣可能沒有下一個廿年。

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