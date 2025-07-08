綠拚大罷免 先鎖定傅為首惡的5人名單

綠營列出「五人名單」，將掀起最多民怨的國民黨立委傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之及羅廷瑋視為必罷的首要目標，尤以立法院國民黨團總召傅崐萁為首。（資料照）

2025/07/08 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕「七二六」大罷免邁入倒數，與民團合作的「護國大遶境」上週從花蓮起跑，兼任民進黨主席的總統賴清德也已下令全力協助罷免團體。據悉，綠營也列出「五人必罷名單」，將掀起最多民怨的傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之及羅廷瑋視為必罷目標，面對「首惡」的立法院國民黨團總召傅崐萁，很快會展開下一波攻勢，對於臨門一腳的艱困選區，民進黨也將持續「雪中送炭」。

綠營人士指出，這五人主要是高居民怨榜首、最不適任、最有機會被罷免的立委，而且可能帶動外溢效應。傅崐萁是國民黨走向親中、毀憲亂政的罪魁禍首，去年放著○四○三花蓮大地震重建不管，帶著十多位國民黨立委赴中見中國政協主席王滬寧，回台後推動一系列毀憲亂政法案，這次必須「擒賊先擒王」。

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綠營人士提及，罷免傅崐萁也是台灣派和中華民國派、橫跨藍綠的最高共識。曾任國民黨花蓮縣黨部主委的花蓮縣議會議長張峻，日前動員支持者揮舞中華民國國旗響應「護國大遶境」，當中不乏被視為鐵藍票倉的軍公教，因為他們是真正中華民國派，真正的深藍、忠誠的國民黨員，根本看不下去傅崐萁的親共作為。

據透露，民進黨內參民調顯示，距離扳倒「傅氏王朝」仍有段距離，但全黨持續努力和民團攜手「化不可能為可能」，民進黨中央黨部早在四月就派駐黨部高層人馬率隊進駐花蓮，黨秘書長林右昌也多次前往助陣，愈來愈多人無懼傅崐萁的壓力站出來，黨內評估後續成功關鍵在於如何集結「反傅」勢力、催出年輕票、向異溫層擴散，催出更多「沈默的力量」。

黨內人士預告，民進黨很快會針對傅崐萁祭出下一波攻勢，黨公職後續戰略不會凸顯自己，主要鎖定五五波、差臨門一腳的艱困選區「雪中送炭」，像是雲林立委丁學忠、新北立委廖先翔、桃園立委牛煦庭等，其他選區的罷免團體只要需要幫忙，民進黨也會傾力協助。

地方人士坦言，前陣子罷免氛圍確實有稍微變冷，但反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」啟動，加上民進黨立委王義川號召的「同意罷免大車隊，守護台灣不後退」全台車掃行動啟動後，再帶起一波氣勢，後續民進黨、反共護台志工聯盟都會再舉辦大型活動，持續催出投票動能。

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