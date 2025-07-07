（台北）「山除薇害」進深藍區 鷹爸喊話正藍軍歸隊

罷團昨天在街頭以人肉接力打開巨型海報。（記者方賓照攝）

2025/07/07 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市藍委王鴻薇的「山除薇害」，六月時懸掛於松山區南京東路五段的罷免看板，遭人檢舉拆除，昨天罷團直搗「深藍」票區掃街，並邀退役飛官「鷹爸」徐柏岳等人助講，喊話正藍軍歸隊，同時控訴南京東路五段另一處巨幅海報，四日上架不到一天又被檢舉拆除，呼籲民眾幫忙看板找新家，陸空夾擊王鴻薇。

海報上架不到1天 又被檢舉拆除

「山除薇害」表示，上週五在南京東路五段廿三巷七弄建案外牆、「蔣萬安挺王鴻薇」的廣告旁，上架國民黨資深黨員黃燈煌「下架親共立委、票投同意罷免」的海報，未料不到上午九點多才上架、當天下午五點多就被檢舉拆除；記者昨天實地走訪，該處牆面僅剩建商廣告，罷免、反罷免方兩造廣告皆已不復存在，僅剩建商本身的廣告。

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街頭人肉接力 拉開巨型海報

然而罷團並未氣餒，昨天在街頭以人肉接力打開巨型海報，上頭寫著，「捍衛民主自由，下架紅色內應，守護幸福家園，人人都有責任」、「入黨六十年老黨員：跑到中國大陸去的傅崐萁們，你敢講你是中華民國的立法委員嗎？」呼籲民眾關注團隊看板和布條數量，協助曝光聲量，加入看板、布條捐贈的行列。

鷹爸助講提到，優秀立委是心要向著我們所生活的土地，如果家裡有群人跟痞子流氓講好出賣家園，握手了也講好了，回來告訴大家沒事，卻開拆自家圍籬、鐵門和鐵窗，將護衛隊全部武裝卸除，還給人加薪，「跟詐騙集團沒兩樣」，自己的家可以容許被人踐踏嗎？喊話愛中華民國的正藍軍們，拒絕跟隨「紅的腳步」、挺身而出捍衛家園，「我就是中華民國的台灣人！」

台北市建築管理工程處回應，市轄建築工程依規不得設置與工地無關的廣告，工地經提醒自行移除。

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