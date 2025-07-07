（台北）蔣萬安穿反罷免衣 陪王鴻薇掃街

王鴻薇（左）與蔣萬安（右）昨在濱江市場掃街。（記者塗建榮攝）

2025/07/07 05:30

〔記者蔡愷恆、董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安近期頻繁回防「前管區」中山、北松山，陪同罷免案進入三階投票的王鴻薇掃街、助講，昨天上午先與王鴻薇在濱江市場掃街，過程中，一名里長在市場旁的公園手舉「反對罷免」手板，高喊「大罷免大失敗」，未料被記者發現後立即脫掉背心閃離；蔣下午再赴劍潭里區民活動中心與王同台助講，呼籲選民「不同意罷免」，相較其他四名藍委，似乎投入更多心力。

里長喊反罷 見記者閃離

王鴻薇表示，中山、北松山是激烈選區，過去兩週內民進黨大軍壓進，除了民進黨籍不分區立委王義川，台南市、高雄市的立委也成群結隊前往她的選區，聲援罷免活動，顯示已被綠營鎖定，「一定要罷免」，但她相信，有很多關心她的人，會來她的選區替她加油打氣。

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現場志工背心除了印有「不同意罷免」的訊息，也強調王鴻薇還稅於民、普發現金一萬元的主張，以及發放印有「七月廿六日不支持罷免」等標語的口罩、扇子，王的辦公室更拿著麥克風與擴音器，不斷呼籲民眾出門投票，阻擋民進黨的惡意罷免。

記者詢問行政中立問題

蔣萬安身穿背後印著「○七二六」、正面寫著「我不同意」的白色短袖現身，參與掃街時間約一小時，但未發言，待他離開後，中山區松江里長蔣築諠身穿里長背心、手拿手板，對著在一旁納涼的長者喊聲「反對罷免」，面對記者詢問行政中立問題，她迅速脫下背心快速離去。

不過，蔣在下午場時，足足講了十五分鐘，坦言這一次面對的挑戰非常艱鉅、藍委很辛苦，怒批民進黨在國會選輸了就翻桌，發動大罷免，還用納稅的錢陪民進黨重選，估計要十億元，完全沒有道理，以及司法追殺，罷免藍委一路開綠燈、罷免綠委就發動搜索、約談和羈押，其中更集中資源在台北市的藍委身上，尤其是王鴻薇監督力道強勁，因此被無所不用其極地攻擊、抹黑，希望民眾出門投票，共同抵抗民進黨的打壓。

中山區松江里里長蔣築諠見到記者，立即脫掉背心閃離。（記者蔡愷恆攝）

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