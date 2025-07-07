台灣首次獲邀 參加原爆紀念儀式

日本長崎市長鈴木史朗證實，將接受台灣參加八月九日舉行的和平祈念儀式。（美聯社檔案照）

2025/07/07 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯孫宇青／綜合報導〕日本長崎市長鈴木史朗五日表示，將接受台灣參加八月九日舉行的原爆和平祈念儀式。這將是台灣首次參加該項儀式。另外，廣島市於八月六日舉辦的和平紀念儀式，台灣今年也是首次受邀參加。

廣島和長崎兩地每年分別於八月六日和九日舉行和平紀念活動，邀請各國代表參加。去年廣島邀請以色列參加紀念儀式，遭到反戰人士批評；長崎則因未邀請以色列參加而引發歐美各國不滿，導致日本以外的七大工業國集團（G7）駐日大使缺席抗議，紀念儀式被「政治化」的問題浮上檯面。

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廣島為避免爭議，今年改向各國廣發通知函，由各國自行判斷是否出席，這項改變也讓台灣被列為通知對象，我方當然積極爭取，相關代表也獲得廣島市長松井一實的親筆邀請函。

長崎從二○一四年開始向各國發送邀請函以來，台灣從未獲邀，但今年由於廣島開啟的新模式，我方也主動出擊，向長崎表達參與意願。鈴木五月間被媒體問及此事時，態度還相當消極，推說台日並無正式邦交，且未以國家身分在日開設大使館，亦非聯合國成員，因此不符合邀請條件。

然而，此事經媒體報導後，引發日本民眾不滿，批評長崎連北韓都發出邀請函，竟然不邀請台灣。還有網友指出，中國總領事館就位於長崎和平紀念公園附近，希望長崎能拿出勇氣，邀請台灣參加。

長崎市：沒有理由拒絕台灣

鈴木在六月初鬆口，表示已收到台灣傳達參與的意願，正在研究如何應對。五日，他在和平宣言起草委員會結束後受訪表示，「已經回覆台灣，歡迎他們出席」。讀賣新聞報導，長崎市政府調查課負責人表示，長崎接受各個國際組織等的參加請求，因此沒有理由拒絕台灣。

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