中國逕啟用W121航路 外媒示警：為未來軍事行動鋪路

中國民航局宣布，將啟用M503航路W121銜接線，引發外界關注。（資料照）

2025/07/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國宣布啟用M503航路第三條銜接線W121，航線位置接近台海敏感中線，引發台灣政府強烈反對。國際主流媒體如「路透」、「日經亞洲」均報導此舉可能加劇區域緊張，「華爾街日報」更進一步分析，中國此舉不僅是民航調整，實為逐步改變台海空域現狀、為未來軍事行動鋪路的戰略布局，警示國際社會密切關注台海安全動態。

中國官方強調，啟用W121銜接線是為「優化空域環境、提升運行效率」，保障飛行安全並減少航班延誤。國台辦聲稱此舉「對兩岸民眾都有利」。不過，台灣方面反駁，指中國國際航班尚未恢復至疫情前水準，航班壓力說法難以成立，質疑中國以民航名義掩蓋政治與軍事目的。

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「日經亞洲」分析指出，此次航線調整時機敏感，正值台灣即將展開年度「漢光演習」前夕。該軍演模擬中國封鎖及入侵台灣，航線調整被視為中國在軍事與心理層面對台灣施壓的策略。北京不承認台海中線存在，解放軍軍機已常態跨越中線，透過航線調整進一步壓縮台灣防空空間，增加台灣空防壓力。

在國際層面，加拿大國會議員早於二○二四年二月即對中國片面調整M503航路提出關切，並致函國際民航組織（ICAO），呼籲國際社會關注中國此舉對區域航空安全的影響。加拿大友台小組主席史葛洛當時強調，中國單方面行動不僅威脅台灣安全，也衝擊全球民航秩序，促請ICAO介入調查。

華爾街日報六日指出，中國透過航線調整與軍機頻繁跨越台海中線，正逐步改變台海空域現狀，這是北京為未來可能軍事行動鋪路的戰略布局。報導強調，這種灰色地帶策略不僅削弱台灣空防預警時間，也旨在以非軍事手段持續施壓，增加台灣防衛難度。報導呼籲國際社會密切關注此類行動，防止區域安全局勢進一步惡化。

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