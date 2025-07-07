為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍週週造勢反罷 區域聯防拉抬

    大罷免第一波投票日在即，台北市長蔣萬安6日助選國民黨立委王鴻薇，陪同濱江市場掃街，拜託民眾投不同意罷免票。（記者塗建榮攝）

    大罷免第一波投票日在即，台北市長蔣萬安6日助選國民黨立委王鴻薇，陪同濱江市場掃街，拜託民眾投不同意罷免票。（記者塗建榮攝）

    2025/07/07 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕大罷免第三階段將於廿六日投票，國民黨規劃未來「週週有造勢」，接下來除了十日於中央黨部舉辦勞工後援會成立大會，廿五日選前之夜也將辦理萬人大造勢活動。國民黨表示，不同意賴清德總統「選輸就翻桌」，更拒絕民進黨的政治霸凌。

    藍營人士指出，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等大咖積極投入反惡罷宣講，強化區域聯防、相互拉抬，催出反綠票源最大化，加上近來賴清德總統的「團結國家十講」，加深中間選民對大罷免的反感，都有助提高投票率。

    藍營人士表示，十日將於中央黨部舉辦勞工後援會成立大會；選前黃金週，將在新北市板橋第一運動場外廣場舉行「反惡罷造勢大會」，台中、桃園也會有造勢活動；廿五日選前之夜，也已經申請到凱道的路權，預計將有上萬人參與。

    國民黨表示，民進黨發動無差別大罷免，一口氣鎖定全台廿四席立委，不只是惡罷，更是民主之恥。賴清德政府不拚民生、只搞政治鬥爭，試圖打掉雜質，創下全球首見的全面罷免在野立委。國民黨不同意賴清德「只搞政治不做正事」；不同意賴「打掉雜質，要進行思想清洗」；更不同意賴「選輸就翻桌」，還用納稅錢陪民進黨大罷免。

    國民黨呼籲國人廿六日一定要出門投下不同意罷免票，擋下民進黨這場動員全黨、濫用公權的政治鬥爭，共同守護為人民用心付出的立委們，守住國會的制衡、捍衛台灣的民主制度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播