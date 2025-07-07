藍週週造勢反罷 區域聯防拉抬

大罷免第一波投票日在即，台北市長蔣萬安6日助選國民黨立委王鴻薇，陪同濱江市場掃街，拜託民眾投不同意罷免票。（記者塗建榮攝）

2025/07/07 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕大罷免第三階段將於廿六日投票，國民黨規劃未來「週週有造勢」，接下來除了十日於中央黨部舉辦勞工後援會成立大會，廿五日選前之夜也將辦理萬人大造勢活動。國民黨表示，不同意賴清德總統「選輸就翻桌」，更拒絕民進黨的政治霸凌。

藍營人士指出，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等大咖積極投入反惡罷宣講，強化區域聯防、相互拉抬，催出反綠票源最大化，加上近來賴清德總統的「團結國家十講」，加深中間選民對大罷免的反感，都有助提高投票率。

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藍營人士表示，十日將於中央黨部舉辦勞工後援會成立大會；選前黃金週，將在新北市板橋第一運動場外廣場舉行「反惡罷造勢大會」，台中、桃園也會有造勢活動；廿五日選前之夜，也已經申請到凱道的路權，預計將有上萬人參與。

國民黨表示，民進黨發動無差別大罷免，一口氣鎖定全台廿四席立委，不只是惡罷，更是民主之恥。賴清德政府不拚民生、只搞政治鬥爭，試圖打掉雜質，創下全球首見的全面罷免在野立委。國民黨不同意賴清德「只搞政治不做正事」；不同意賴「打掉雜質，要進行思想清洗」；更不同意賴「選輸就翻桌」，還用納稅錢陪民進黨大罷免。

國民黨呼籲國人廿六日一定要出門投下不同意罷免票，擋下民進黨這場動員全黨、濫用公權的政治鬥爭，共同守護為人民用心付出的立委們，守住國會的制衡、捍衛台灣的民主制度。

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