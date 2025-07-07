公督盟：罷免投票 民意對國民黨的重新檢視

罷免國民黨立委團體「港湖除銹」。（資料照）

2025/07/07 05:30

〔記者林欣漢、林哲遠／台北報導〕第一波大罷免進入倒數十九天，公民監督國會聯盟執行長張宏林昨受訪表示，這次的大罷免與過去的高雄市長韓國瑜、基隆市長謝國樑等罷免案不同的地方在於，此次罷免投票可以視為對國民黨重新的民意調查，有期中選舉的概念，是一個重新再進行政治評價的選舉，只要是新的時間、新的民意，那投票就有意義，不論票數多寡。

張宏林指出，廿六日有廿四位國民黨立委進入三階罷免投票，可以視為一個結構性的問題，因為本屆國民黨立委在立法院對國家造成的危害，讓選民明顯感到有危機意識，這是一個政黨整體的問題，不管是毀憲亂政、不專業的立法拖垮財政紀律，或者是舔共、親共，在這些元素都沒有消失之前，被罷免的狀況可能會比目前民調預期來得更高。

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張宏林舉例，國民黨立委羅智強稱，他是大安區選民以五十三％選票選出來的，「拿更大的民主五十四％罷免我，我就閉嘴。」但這個說法是不大對的，若羅智強做得很好，就應該有認為他做得好的民眾出來支持。

張宏林表示，二○○八年立委席次從原先的二二五席減為一一三席，單一選區兩票制的選制設計，是希望促使更多走向「中道」的候選人出線，但國民黨在法案、問政等出現許多爭議，劍走偏鋒，使得人民對其厭惡值提升，其問政能力也差強人意，自然催出選民以罷免方式來反制，透過期中投票來論斷他們在立法院的表現是否適格是合理的。

藍委問政走偏鋒 厭惡值提升

而對於罷免投票，國民黨內評估罷免情勢轉趨「樂觀」，罷團則全面升級陸空戰，張宏林表示，這對罷團來說反而是一個加分，當國民黨感到樂觀、沒有危機的時候，其支持者反而可能會降低投票的意願，不會去投票，距投票日還有一段時間，國民黨的評估令他感到訝異，因為這樣等於是告訴支持者不用再動員，他不清楚國民黨是如何評估的，當然有可能是真的樂觀、安全。

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