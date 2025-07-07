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    曹興誠：跟中字連在一起沒好處

    台灣南社邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞在高雄演講，為大罷免增溫。（台灣南社提供）

    台灣南社邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞在高雄演講，為大罷免增溫。（台灣南社提供）

    2025/07/07 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣南社昨天不畏風雨，邀請聯電創辦人曹興誠、旅美教授翁達瑞到高雄演講，為大罷免增溫；曹興誠強調台灣是主權在民，要作中國人民的自由燈塔，「統一是毒素，每天騷擾你」、「跟中字連在一起沒好處！」

    昨天演講演講主題是「認識統一的邪惡本質，建立正常強大的台灣」，吸引約二百人到場，在台灣南社社長翁銘章帶領下，先高呼「Team Taiwan」、「大罷免大成功！」

    曹興誠一開始就說，這次大罷免的公民很勇敢，還有很多媽媽，「這次大罷免一定會成功！」他表示，台灣當然是獨立國家，主權在民，因為台灣是台灣人的，當地人投票授權才有合法性；共產黨是非法的，沒經過人民投票同意，台灣要作為中國人民的自由燈塔。

    他也說，中共政權講暴力，「統一是毒素，每天騷擾你」，台獨是基本權利，台灣要加強反統一的思想，自然會獨立，這是大罷免以後努力方向，台灣應該要正名制憲，「跟中字連在一起沒好處！」

    翁達瑞：鎖進中國就是災難 和平統一就是投降的代名詞

    翁達瑞則從經濟學邊際成本與效益角度，分析統獨成本，指中國人口是台灣六十倍，就像台灣家裡有兩個小孩，中國家裡一二○個小孩，規定很多，各項治理成本相當高，專制導致效率低落 ，「台灣鎖進去中國就是災難，中國是大而不當的國家，鎖進去治理成本會相當高！」

    翁也反問，如果統一，由十四億人口決定二三○○萬人的生活方式，「規定每年六月一日開冷氣，台灣人可以接受嗎？」台灣支出由北京中央政府決定，「台灣稅收上繳北京，北京再撥回來，台灣人民可以接受嗎？」

    翁說，如果統一，十四億中國人自由進出台灣、中國產品大舉傾銷台灣，台灣人願意嗎？目前台灣人去很多國家不需要簽證，享受歐盟特別通道，未來若跟中國拿同一本護照，特權與尊重都不見了。

    翁達瑞強調，講這些都不是統獨口號，而是我們的生活，「統一的邪惡不在於中國要併吞我們的領土，而是改變我們的生活，倒退成專制年代！」兩岸沒有和平統一的問題，只有和平獨立的問題，和平統一其實是投降的代名詞。

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