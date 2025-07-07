大罷免 沈伯洋：返鄉投票將成關鍵

曙光花蓮志工昨早趁著還沒下雨前在重慶市場舉牌宣傳罷免日期。（曙光花蓮提供）

2025/07/07 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕剩下不到三週就是七月廿六日大罷免第一波投票日，國民黨尋求民眾黨支持，並找來藍營縣市首長共同「反罷」，訴求熱戰催出「不同意」罷免票。對此，民進黨立委沈伯洋強調，這就是國家未來的存亡之戰，不是預測，而是法案就擺在那！在「罷免」與「反罷」均力催投票率的情況下，「返鄉投票將成為關鍵。」

沈伯洋表示，對罷免方來講，訴求一直都很清楚，就是強調這是台灣未來路線的選擇，畢竟藍白之前做過什麼壞事，大家都知道，但民眾可能不知道的是，罷免一旦失敗，藍白就要「開放中國移民」、「搞一國兩制示範區」、「癱瘓政府財政」、「把年改及黨產改回來」等。

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「這不是道聽途說，而是法案就擺在那，要把中國、台灣當作內戰關係。」沈伯洋直言，只要罷免失敗，這些法案就全過了，這個國家就毀滅了，罷免團體很努力的一直在告訴社會大眾，現在的選擇不是罷免單一立委的問題，「而是一個台灣路線選擇的問題，這是國家未來的存亡之戰。」

沈伯洋說，若罷團和國民黨一直催票出來，屆時投票結果的同意、不同意票數會很接近，返鄉投票將會是關鍵，所以要讓全國的氣氛起來，也要讓大家認識到罷免行動的意義，返鄉投票才會變多，罷團才有機會。

「藍白基於權力的焦慮，怕喪失政治影響力。」立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白從去年新國會的組成，就一路「藍白合」，這是基於政治權力危害國家的結盟，只是單純為了對抗執政黨。現在更進一步的，藍白也在公民發起的大罷免行動當中結盟，為了確保其在國會的主導地位，這是完全沒有理念、且背離台灣民意的結盟。

吳思瑤直言，這次罷免就是催動員率，涉及每一位當事者政治生命的延續，因此他會使出所有的資源、子彈、人脈，無所不用其極，大概會是選舉期間的二倍、三倍以上。相較之下，以公民為主的罷免行動，基層組織的力道相對較弱，所以在最後一刻，民進黨全部黨公職更要全力投入。

民進黨要補強組織作戰最後一道防線

「這次的主力，可能會在縣市黨部和縣市議員。」吳思瑤說，總統兼民進黨主席賴清德下達動員令，各縣市一定都是用組織操兵，「在動員率上，民進黨一定要補公民朋友的劣勢，補強組織作戰最後一道防線，黨團五一戰隊每個縣市都會去跑，就是拚啦！」

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