強力催票 罷團全面升級陸空戰

「妃妃鐵馬隊」昨下午抵達新北市淡水區，與「罷洪！刻不容楷」志工車隊不畏烈日，穿梭於淡水的大街小巷。（罷團提供）

2025/07/07 05:30

掃街掃市場、客廳會 短影音、懶人包齊發 力求下架親中立委

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免七月廿六日首波投票進入攻防「肉搏戰」，公民團體、國民黨雙方如火如荼地展開造勢。雙北罷團昨受訪透露，將全面升級陸空戰，提高掃街、市場、客廳會與宣講活動的頻率，奮力向選民解釋罷免的意涵，與國民黨毀憲亂政的親中法案；並配合圖文、短影音、懶人包在社群平台催出同意罷免票，力求下架親中立委。

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「板橋大刪元」發言人Molly指出，陸戰上他們近乎每天在選區內掃街、掃市場、街頭宣講，並由民進黨在地議員陪同，希望把親綠、中間區域鄰里民眾的投票意願催出來；空戰部分，除了有全國性各大罷團的主題攻防，也會盤點立委葉元之在各大節目上硬拗、亂講話的畫面，透過社群讓更多選民知曉。

「港湖除銹」發言人Jason則坦言，目前罷免確實面臨困境，據這三個月的民調顯示，李彥秀低調且賣慘的策略恐怕正在奏效，支持比例默默上升九個百分點。因此，他們會持續提醒港湖居民，李看似無害，但仍是國民黨團總召傅崐萁集團的一員，共同在立法院投票同意許多親中的法案。

針對陸空戰的強化，Jason說明，在陸戰上，他們每週會出攤超過四十場，從早上六點的遊覽車送行，一直到晚上八點的垃圾車宣傳，無役不與；他們也與其他罷團以及政論名嘴合作舉辦大型造勢，希望能向更多人傳達這場罷免的重要性，這不只是檢視個別立委的政績，更是讓台灣免受侵略的終局之戰。

「罷洪！刻不容楷」志工Sarah表示，他們並不悲觀，她相信民意是這場戰役中最堅實、最溫暖的後盾，對手越是動員、越是抹黑，反而讓更多原本不關心的朋友，開始意識到問題的嚴重性，願意出來投票的比例提升了，正代表台灣公民意識的覺醒，他們有信心，民心向背會給出最公正的答案。

民意是最堅實後盾 志工：不悲觀

Sarah說，他們會每天早晚更密集的走入每個社區、巷弄，舉辦更多小型的客廳會與公開宣講，用最真誠的心，與每一位鄉親細心解釋「中配六改四」、「離島防衛跳票」等法案；在網路社群上，罷團會製作更多溫馨、有力量的短影音和圖文懶人包，澄清謠言、傳遞真相，讓正確的資訊像溫暖的陽光一樣，照亮每一個角落。她重申，這場戰役沒有悲觀的理由，只有全力以赴的決心，讓更多人看見罷免的意義。

「山除薇害」則提及，當中國國台辦也跳出來反對罷免，就知道公民已經成功了一半，他們會更加堅守選區的各個角落，尤其北松山傳統深藍選區，告訴中華民國的正藍軍，王鴻薇舔共賣台的事實與證據。

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