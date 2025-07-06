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    首頁　>　政治

    《綠營挺罷》王義川、鄭弘儀宣講 斥藍委親中

    2025/07/06 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免倒數中，罷免團體志工聯合民進黨立委、議員利用週末持續掃市場、辦宣講。立委王義川、議員林亮君昨上午攜手罷團志工前往謙和市場懇託，名嘴鄭弘儀也前往濱江市場助講；下午聯電創辦人曹興誠、立委郭昱晴、吳思瑤等人也現身台北內湖街頭宣講，希望民眾更關注自身權益，呼籲七月廿六日一定要出來投「同意罷免」。

    兩人同批傅崐萁前科累累 竟當黨團總召

    王義川昨上午身穿淺綠色T恤現身，上頭寫上大大的「同意」，希望民眾一定要票投同意，他也痛批，立委王鴻薇跟著國民黨團總召傅崐萁親中舔共，要文昌宮的「文昌帝君主持公道，怎麼可以讓王鴻薇繼續當立委」。

    鄭弘儀也表示，傅崐萁前科累累，不相信全世界有哪一個政黨會用一個罪犯去當國會黨團的總召，還能帶十七名立委去中國會見政協主席王滬寧，「我猜啦傅崐萁想當特首，你能接受傅崐萁當特首嗎？」

    曹興誠則強調，國民黨就是中共同路人，面對中間選民質疑「不要抹紅別人」，但是國民黨真的是被抹紅嗎？面對中共的境外勢力，「你問蔣萬安誰是我們的敵國，他可是不敢講話的，還需要抹紅他嗎？他整個就紅通通的。」

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