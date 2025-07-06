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    雙北罷團合體 車隊騎百公里拚全罷

    反共護台志工聯盟舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動。（記者田裕華攝）

    反共護台志工聯盟舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動。（記者田裕華攝）

    2025/07/06 05:30

    13罷團串騎行動多地啟程 終點為濟南路公民晚會現場

    〔記者孫唯容／台北報導〕七月二十六日將舉辦罷免投票，反共護台志工聯盟昨舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動，雙北十三罷團首次組成全志工車隊合體，從新北與台北多地啟程，合體展開總長逾百公里的機車串聯行動，誓言「騎出公民力量」，一路騎向終點濟南路上的「罷免是愛．反共護台」公民晚會現場。

    山除薇害︰用「創意」串連民主之路

    「山除薇害」志工Eric說，罷團是公民團體集合的力量，資源較匱乏的情況下，當然是要用「創意」來串連民主之路，罷團就是代表「奮鬥到最後一刻」的台灣精神，透過機車串聯騎出民主之路。

    台北罷騎汐止出發 在台電大樓站會合

    雙北串騎活動匯聚雙北十三個罷團，台北罷騎的路線由汐止出發，汐止「齊心斷翔」車隊前往南港展覽館附近與「港湖罷秀」、「港湖除銹」接棒，接著在大直美麗華與「山除薇害」會合，在復興八德路口交棒給「剷除黑芯」，再騎到基隆和平圓環連線「大安強強滾」、「台灣出來罷」；最後在台電大樓站，與「文山退葆」合體，完成台北車隊最終車掃行動。

    新北罷騎的路線由泰山出發，淡水「罷洪！刻不容楷」車隊經新海橋往板橋環河西路四段、民生路二段二三一號，會合板東「板橋大刪元」車隊，接續走縣民大道、漢生東路等進入中和與雙和「倫刪立舒」、「無獻清林」車隊集結，再前往秀朗橋與「拔羅波」集合，最後雙北兩線車隊，將於景美捷運站匯集，並沿著羅斯福路，一路騎向終點濟南路上的「罷免是愛．反共護台」公民晚會現場。

    志工︰第三階段投票會更有力量

    參與騎行的「港湖罷秀」志工Carlas表示，沿途遇到不少民眾知道機車串聯行動也一起參與騎行，大多民眾看到車隊都紛紛比讚，雖然也有遇到部分比倒讚的民眾，不過沒有發生衝突情況，個人認為本次活動別具意義，自己生長在內湖，騎經家鄉的土地，就希望我們的家鄉可以變得更好，也讓民眾更關注罷免。「港湖罷秀」志工Sherry則認為，現在每個選區都需要接力往下走，騎行的好處就是讓每位志工都感受到團隊力量，不是自己獨自戰鬥，面對第三階段投票會更有力量。

    反共護台志工聯盟舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動，文山退葆遊行機車隊在台電大樓捷運站前集結準備出發。（記者田裕華攝）

    反共護台志工聯盟舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動，文山退葆遊行機車隊在台電大樓捷運站前集結準備出發。（記者田裕華攝）

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