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    《台中》7旬志工團民主行腳 加油聲不斷

    銀髮志工舉看板要罷免紅委。 （記者黃旭磊攝）

    銀髮志工舉看板要罷免紅委。 （記者黃旭磊攝）

    2025/07/06 05:30

    林義雄發起 「人民作主」苦行罷藍委 民眾自願加入行列

    〔記者黃旭磊、蔡淑媛／台中報導〕民進黨前主席林義雄發起人民作主志工團台中行踏活動，昨天持續在三個罷免投票區徒步為罷團打氣，高齡志工豔陽下苦行，還有中年支持者自願跟進隊伍，團員也到中四罷團總部「慧成宮」祝福「大罷免，大成功」。

    廟口開講 高大成︰拒絕親共立委

    市議員陳俞融昨天舉辦「反共護台．守護民主」廟口開講，立委何欣純、羅美玲、印太戰略智庫執行長矢板明夫、罷團發言人台灣衣美局、台中科大老師兼錦平里長游金隆等人到場宣講，台派歌手閩南狼現場演唱《守護台灣》等創作歌曲。

    何欣純︰罷免是公民自主覺醒

    法醫高大成強調，台灣人若不覺醒，台灣人處境很危險，中共手段十分無情殘忍民眾，呼籲台灣人要明確拒絕親共立委；立委何欣純也說，公民團體發起罷免是公民自主的覺醒行動，絕不是國民黨宣稱的「惡罷」。

    人民作主志工團均齡超過七○歲，從四日中午起徒步到罷免藍委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪等三個罷免投票區，志工副團長張人仰說，「非常多的年輕人喊，台灣加油、大罷免大成功」，給志工很大鼓舞。

    志工團昨天在國立台灣美術館舉牌「同意罷免」毀憲亂政舔共立委，女幹部以台語帶唱我愛台灣，以及歌手陳明章創作「伊是咱的寶貝」後，有中年民眾加入行腳行列，也有廿多歲女粉絲喊加油合影。

    團員昨天下午走到中四罷團總部「慧成宮」，總部早已準備迎接民主行腳的「民主自由人」，團員表示，身為資深公民團體，敬佩罷團年輕朋友展現活力、創意與韌性，祝福年輕後輩在深化民主之路繼續努力。

    團員透露，行腳沿途「偶爾有抗議民眾」，皆一笑置之，途中遇到不少市民打氣，有市民說，特地趕來為前輩加油，盼望中間選民能支持罷免。

    人民作主志工團舉牌「同意罷免」毀憲亂政舔共立委。（記者黃旭磊攝）

    人民作主志工團舉牌「同意罷免」毀憲亂政舔共立委。（記者黃旭磊攝）

    人民作主志工團徒步在台中三個罷區，為罷團打氣。（記者黃旭磊攝）

    人民作主志工團徒步在台中三個罷區，為罷團打氣。（記者黃旭磊攝）

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