視察公糧儲備 卓揆：盼朝野支持4100億特別條例

行政院長卓榮泰（左三）昨日到雲林縣斗南鎮農會精米工廠視察「公糧儲備情形」，並檢視產業糧食全面升級成效。（記者李文德攝）

2025/07/06 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕行政院長卓榮泰昨於雲林縣斗南鎮農會精米工廠視察「公糧儲備情形」，並檢視產業糧食全面升級成效。卓揆表示，糧食安全就是國家安全，政院提出的四千一百億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，也納入強化糧食儲備方案，盼朝野共同支持。

韌性條例 納強化糧食儲備方案

農業部次長胡忠一指出，六月底前國內公、民糧庫存換算糙米量八十七萬噸，估一期作尚有四十．三萬公噸未收成，整體可夠國人消費十三個月以上，供應無虞。今年推動「糧食產業全面升級計畫」，包含調整公糧收購方案、導入水稻收入保險、調整轉作及生產環境維護獎勵制度，並進一步強化「一集、二轉、三加三」推動糧食產業全面升級。

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胡忠一說，藉由公糧措施調整及產業調節，有效維持供需平穩，今年一期稻作預估十五．四萬公頃，產地濕穀糧價每百斤超過一一五○元創新高，顯示稻米供需平衡下提升稻農收益及耕作意願，更擴大國產雜糧自給率，確保糧食安全、提升韌性。

卓榮泰表示，希望朝野立委可以繼續支持農業部接下來所推出的政策，這次「四千一百億特別條例」當中，列舉了一千五百億用於國土安全韌性建設，其中更包含「強化糧食儲備與穩定緊急時期糧食供應」，盼朝野共同支持。

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