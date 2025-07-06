海馬士快、狠、準 專家：令共軍不敢輕易登陸犯台

國軍首支海馬士多管火箭飛彈連正式成軍，代表我國陸軍精準打擊能力重要突破。（取自中華民國陸軍臉書）

2025/07/06 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍首支海馬士（HIMARS）多管火箭飛彈連正式成軍，代表我國陸軍精準打擊能力重要突破。國防院中共政軍與作戰概念研究所博士副研究員舒孝煌昨受訪表示，海馬士系統具備遠距、精準與高機動特性，但更重要的是陸軍須立刻改變舊有的砲兵陣地集中部署的作戰觀念，配合先進武裝讓陸軍達成火力全面分散部署、去中心化和精準化，將可降低中共遠火威脅，令敵不敢輕易登陸犯進。

防共軍遠火打擊 砲兵勿再集中部署

舒孝煌指出，目前國軍海馬士所搭載的彈種雖未達「源頭打擊」程度，但搭配ATACMS戰術飛彈及相應目獲能力，仍可有效反制中共「遠火」系統等遠程火力；而GMLRS火箭彈射程約七十公里，適用於本島遠距跨區增援，發現敵方登陸集結動作時，便可提前迎頭痛擊。

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舒孝煌強調，海馬士對國軍精準火力的建構非常有幫助，但同時也衝擊傳統作戰方式，倘繼續使用陳舊作戰觀念使用，則無法應付中共威脅。例如歷年漢光演習的飛彈車等火力部署幾乎仍為集中部署，導致敵方僅需一發遠火彈藥，即可能摧毀整個陣地。

舒指出，國軍地面部隊現在最困擾的是中共遠火對我國西部機場及部署的威脅，但海馬士射程遠、具高機動性且能精準打擊，若有無人機或遠程偵蒐系統輔助，回傳GPS座標並透過指管系統運算後，透過各車間的通訊和指揮官的分配，即可實現「分散部署」與「集中火力」效果，前提是過往的砲兵集中部署觀念需改變。

至於軍方內部傳出計畫擴大採購M109A7自走砲，舒孝煌說，美方若同意售台，未來也應採分散部署、精準打擊。國軍也可考慮向歐洲國家採購機動性更好的車載式火砲，淘汰傳統拖曳式火砲。

舒表示，陸上部隊是台海作戰的最後一道防線，某種程度上也是最能夠嚇阻敵人的戰力，如果完全精準化、分散部署，並同樣達到集中火力的各項拼圖後，中共若誤判我陸上戰力薄弱企圖登陸，還沒上岸就會遭到迎頭痛擊。

至於我國未來是否應爭取採購美軍最先進的PrSM戰術飛彈，舒認為有其必要，但前提是同時補足目獲能力，以建立針對中共遠程火力的反制能力，尤其是具備打擊其第一線機場、油彈庫等與台海作戰直接相關的重要目標，更可以進一步增強對海打擊及反艦能力。

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