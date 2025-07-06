海馬士連成軍 可打擊中國沿岸軍事設施

海馬士多管火箭發射系統諸元

2025/07/06 05:30

搭配ATACMS戰術區域飛彈 能鎖定300公里遠戰略目標

〔記者方瑋立／台北報導〕陸軍五八砲指部海馬士（HIMARS）「多管火箭飛彈連」四日成軍，是我國軍首個成立海馬士系統的單位，象徵我國遠程精準打擊能力重要突破。國軍自二○二○年起編列三二五億餘元籌購廿九套海馬士系統及相關彈藥，將於明年全數提早獲裝。海馬士搭配ATACMS戰術區域飛彈最遠可達三百公里，將可對中國沿岸關鍵軍事設施產生「攻擊」的嚇阻力。

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29套系統及彈藥 明年全數提早獲裝

國軍自二○二○年至二七年編列「遠程精準火力打擊系統」案預算，原規劃分二批對美籌購合計廿九套M142海馬士系統、八十四枚ATACMS戰術區域飛彈、八六四枚GMLRS精準火箭彈及二套模擬器。首批十一套去年已交運，其餘十八套於明年提早獲裝，將進一步提升我國四十公里至三百公里以上的短程精準打擊及嚇阻能力。

海馬士系統具高機動、快速部署特性，可透過C-130運輸機空運，快速進出戰術位置「射後立即轉移（shoot and scoot）」，除可單車獨立作戰外，亦可與戰場網路系統連線協同作戰，實戰能力已廣獲驗證，被譽為烏克蘭戰場上的「神兵利器」。國防部長顧立雄四日在多管火箭飛彈連成軍典禮上強調，海馬士系統象徵陸軍遠程精準打擊能力的重要突破，能快速運用火力跨區增援；搭配戰術飛彈也讓國軍具備對敵重要目標精準打擊能力。

精準導引火箭彈 打擊敵方集結陣地

在彈藥射程方面，海馬士搭配ATACMS戰術區域飛彈最遠可達三百公里，具備高速、高爆破壞力，專用於打擊遠距離敵重要戰略目標，如指管中心、彈藥庫、雷達站與機場跑道等，屬縱深打擊武器，可有效壓制敵軍後勤與作戰節點；如果搭配GMLRS精準導引火箭彈，則具備七十至八十四公里射程，以GPS導引技術對中近距離目標實施高精準打擊，適合打擊敵方集結部隊陣地等。

美方規劃未來將以PrSM精準打擊飛彈取代ATACMS，初期射程即近五百公里，後續版本更可能提升至一千公里以上，並具備多目標打擊與反艦能力，成為下一代遠程精準打擊主力。每輛海馬士可裝填二枚PrSM，與只能裝填一枚的ATACMS相比，數量與效率更提升一倍。若獲美方同意軍售，將可對中國軍艦及沿岸關鍵軍事設施產生強烈的「源頭打擊」 嚇阻力。

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