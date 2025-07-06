深入台北藍委選區 本土政黨展開罷免宣講

台灣基進、時代力量等政黨昨展開罷免宣講行動，強調七月廿六日是守護民主憲政的「愛的行動」。（記者田裕華攝）

2025/07/06 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨代表昨展開「民主行動隊：台北大進擊」宣講行動，深入北市國民黨立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、羅智強選區，展開罷免宣講及各式行動，並強調七月廿六日並非所謂藍綠對決，是守護民主憲政的「愛的行動」。

民主行動隊昨早在東湖五分公園宣講罷免李彥秀，中午轉往捷運行天宮站主打王鴻薇，下午在捷運大安站宣講譴責羅智強，晚上則在饒河夜市發起「睡衣夜行」，號召松信選民身穿睡衣、頭罩等道具，表達對徐巧芯在國會穿睡衣、比中指的抗議，同時預告未來將持續走進台中、新竹等地，捍衛台灣民主。

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台灣基進秘書長吳欣岱喊出「港湖拒絕美國秀、民主向前大步走」口號，請選民同意罷免，放除了開會時間以外長期奔波美國的李彥秀自由。

時代力量副秘書長劉品辰指出，國會最大亂象來自「傅隨組織」，首謀是傅崐萁，其餘藍委也都是「傅黃體制」的共犯，對台灣民主的破壞和傷害超乎想像。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉則以穿睡衣向徐巧芯表達抗議。她指出，志工們每天頂著烈日為罷免努力宣講行動，卻遭徐巧芯冷嘲熱諷，呼籲選民站出來，對這些好吃懶做、浪費國家資源又通匪的藍委投下同意罷免票。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯則批評，羅智強標榜「公民立委」卻在國會配合違憲擴權，罷免行動是對整個「傅崐萁體制」的反擊，羅智強是其中最典型的扛旗打手，應由人民請他先「滾」出國會。

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