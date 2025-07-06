應援大遶境 張峻：傅在花蓮做得太過分

護國大遶境昨在台東體育館集結後徒步掃街。（記者黃明堂攝）

2025/07/06 05:30

〔記者花孟璟、黃明堂、劉人瑋／綜合報導〕護國大遶境昨第二天從花蓮掃到台東，花蓮縣議會議長張峻特別在自己老家花蓮光復鄉的服務處，動員一百多名鄉親到場應援，放鞭炮還有搖旗吶喊「大罷免、大成功」！張峻受訪提到，國民黨在花蓮分裂，傅崐萁要負很大責任，長期以來他做得太過分了，只會打壓、搞黨內派系分裂，呼籲所有花蓮的中華民國派都站出來罷傅。

護國大遶境車隊昨上午九點多從吉安出發，沿台九線經過壽豐、鳳林，進入光復鄉，經過張峻服務處時，張峻動員超過百位支持群眾拿著中華民國國旗、以及罷免傅崐萁旗幟揮舞歡迎，現場鞭炮聲不斷；民進黨發言人吳崢、卓冠廷也高呼「感謝中華民國派的大家出來支持」，籲七月廿六日一定要出來投罷免同意票，車隊約下午兩點離開花蓮縣境。

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曾任國民黨花蓮縣黨部主委的張峻說，花蓮大部分都是國民黨員，黨員會這麼生氣就是因為傅崐萁長年來做得太過分，只會打壓，縣黨部內也搞派系分裂，造成國民黨無法團結、愈來愈分歧，整個國民黨都散掉。張峻說，這次要感謝來自全國的罷團志工，堅持罷傅的毅力令人感動，他說，花蓮現在已經生病了，呼籲大家踴躍投票支持罷傅、中華民國派要站出來。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志則批張峻「政治變節」，呼籲張峻不要成為民進黨鬥爭的工具。他強調，同黨內部有不同意見應透過制度協調，而不是背後捅刀、配合罷團行動。

車隊到台東 民眾放炮助陣

護國大遶境車隊昨下午進入台東池上，沿途也有不少支持者比讚手勢或放鞭炮助陣，車隊從關山、鹿野、卑南，晚間抵達台東體育館，與現場等候的數百位群眾會合展開徒步掃街。民進黨秘書長林右昌也領軍立委陳瑩、前立委賴坤成等人加入。林右昌說，立委黃建賓跟著傅崐萁作怪作亂，毀台亂憲，請民眾站出來投下罷免同意票。

黃建賓辦公室對此表示，颱風丹娜絲逼近台灣，台東首當其衝，民進黨仍然「不顧民生，只顧鬥爭」，持續騷擾台東鄉親。

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