大罷免攻防》朱立倫：獨裁者正在消滅民主

國民黨台北市黨部昨舉行反惡罷大型宣講活動，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜宣講。（記者方賓照攝）

2025/07/06 05:30

〔記者施曉光、甘孟霖／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日出席該黨在台北市民廣場舉辦的反罷免宣講活動時致詞表示，賴清德當了一年多的總統，正事不做，只拼政治，去年輸了國會選舉，就想翻桌重選，藉此權力一把抓、搞獨裁，要打掉「雜質」，清洗所有的反對力量，這位獨裁者正在消滅民主、摧毀自由，呼籲大家七二六一定要站出來對賴清德投下不同意票。

藍白大咖拉抬反罷聲勢

朱籲對賴投下不同意票

針對賴清德總統因為颱風取消原定昨日發表的「國家團結十講」，媒體詢問是否因為擔心失言，幫藍營添柴火才會取消？朱立倫表示，他當然知道民進黨內部都希望賴清德不要再講了，因為事實就是「亂台十講」，目的只是為了要惡罷、鬥爭，搞得台灣大亂，造謠生事，他希望賴清德好好做事情，不要再讓台灣陷入混亂。

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國民黨北市黨部昨於市府路上舉行大型宣講活動，為五名北市黨籍立委拉抬反罷聲勢，朱立倫、副主席連勝文、前中廣董事長趙少康、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等藍營大咖齊聚，也找來民眾黨主席黃國昌、新黨北市議員侯漢廷等在野力量串聯。

朱立倫告訴群眾，在這麼熱的天氣下，讓大家七二六出門投票，真的很不好意思，但這是賴清德逼大家要站出來的，因為賴清德當了一年多的總統，正事不做，只拼政治，完全沒有為民眾做事，每一天都在拼政治、搞惡鬥，去年輸了國會選舉就要翻桌重選，想要權力一把抓、搞獨裁，要打掉「雜質」，清洗所有反對力量，這是全世界從來沒有發生過的事情，也是台灣民主之恥，這位獨裁者正在要消滅民主、摧毀自由。

朱立倫還說，立法院民進黨團總召柯建銘，不要再想自己可以敲立法院議事鎚，如果柯建銘當立法院長，只會讓國會更亂，他呼籲大家七二六投下不同意票，國民黨一席立委都不能少，藉此讓賴清德得到教訓，也讓柯建銘無法達成目的。

應邀出席的民眾黨主席黃國昌也痛批賴總統搞政治鬥爭，民眾黨不會放棄對抗民進黨的專制獨裁，雖然大罷免對象是國民黨的立委，民眾黨不會置身事外，這攸關台灣的民主法治，民眾黨台北市所有黨公職會跟國民黨五位藍委並肩作戰，七月廿六日所有人都會站出來向賴清德說不。

國民黨這場造勢在下午三點活動開始後，現場座位仍逾半無人。朱立倫受訪時回應說，他想一方面是天氣非常熱，另一方面是第一次台北市幾位立委聯合宣講，未來國民黨還會有非常多的區域聯防，最重要的是選前黃金週與選前之夜，北北基桃各地黨內都會一起動員造勢。

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