為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免攻防》葉春蓮：人民要奪回國家健康

    反共護台志工聯盟昨公民開講晚會，民眾創意裝扮、舉標語到場支持。花蓮罷團代表葉霸老師也上台宣講。（記者塗建榮攝）

    反共護台志工聯盟昨公民開講晚會，民眾創意裝扮、舉標語到場支持。花蓮罷團代表葉霸老師也上台宣講。（記者塗建榮攝）

    2025/07/06 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕大罷免倒數，反共護台志工聯盟昨晚重回青鳥行動現場，在立院外舉辦「罷免是愛．反共護台晚會」，現場集結逾兩千名民眾。花蓮退休教師葉春蓮（葉霸）強調，立院首惡為國民黨團總召傅崐萁，人民是白血球，要把身體的病原體辨認出來、加以消滅，奪回國家健康；民進黨立委沈伯洋則示警，若罷免失敗台灣將走向一條毀滅的道路，藍白將通過開放中國移民等許多爭議法案。

    批傅是立院首惡

    為中國侵略台灣鋪路

    反共護台晚會昨邀請曹興誠、各地罷團代表以及文教產業人士等人出席。活動會場民眾揮舞綠色、白色的「大罷免大成功」小旗，舞台兩側則有罷團代表高舉「同意罷免」旗幟隨風飄揚，另有民眾打扮成傅崐萁，酸他為「TOP1％撐傘小弟」、「親共賣台附隨組織」。

    雙北罷團昨下午發起象徵民主串連的接力罷騎行動，從汐止、泰山、中和、新店等地同步出發，串聯台北市各區罷團，晚間抵達立法院濟南路，聲勢浩大。

    聯電創辦人曹興誠致詞表示，國民黨至今仍不敢面對人民的罷免理由，拒絕解釋為何自己不應該被罷免，每天罵總統賴清德獨裁、希特勒；他認為，民進黨是民主政黨，基因沒有獨裁這個詞，只有共產黨、國民黨會獨裁。

    民進黨立委沈伯洋說，國民黨傾全黨之力與民眾黨、甚至共產黨站在一起，目的就是要把不同意票催出來，現在的民調與三、四月相比，願意站出來投票從兩成提升到五、六成，這個戰役可能沒有那麼樂觀。

    他示警，如果罷免失敗，藍白將開放大量的中國移民，把中國跟台灣定義成內戰的關係，他們要癱瘓台灣財政，紅媒要永久取得執照，這些都不是道聽塗說，而是已經擺在立院的法案，只要罷免失敗，他們就要通過這些法案；若不同意罷免得勝，台灣將會走向一條毀滅的道路。

    沈伯洋：罷免若失敗

    藍白將開放大量中國移民

    花蓮花崗國中退休老師葉春蓮強調，台灣在全世界唯一的敵對國就是中國，並指立院首惡傅崐萁帶著藍白立委強行通過爭議法案，為中國侵略台灣鋪路；她強調，人民就是白血球，現在要把身體的病原體辨認出來、加以消滅，奪回國家健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播