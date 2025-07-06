大罷免攻防》葉春蓮：人民要奪回國家健康

反共護台志工聯盟昨公民開講晚會，民眾創意裝扮、舉標語到場支持。花蓮罷團代表葉霸老師也上台宣講。（記者塗建榮攝）

2025/07/06 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免倒數，反共護台志工聯盟昨晚重回青鳥行動現場，在立院外舉辦「罷免是愛．反共護台晚會」，現場集結逾兩千名民眾。花蓮退休教師葉春蓮（葉霸）強調，立院首惡為國民黨團總召傅崐萁，人民是白血球，要把身體的病原體辨認出來、加以消滅，奪回國家健康；民進黨立委沈伯洋則示警，若罷免失敗台灣將走向一條毀滅的道路，藍白將通過開放中國移民等許多爭議法案。

批傅是立院首惡

為中國侵略台灣鋪路

反共護台晚會昨邀請曹興誠、各地罷團代表以及文教產業人士等人出席。活動會場民眾揮舞綠色、白色的「大罷免大成功」小旗，舞台兩側則有罷團代表高舉「同意罷免」旗幟隨風飄揚，另有民眾打扮成傅崐萁，酸他為「TOP1％撐傘小弟」、「親共賣台附隨組織」。

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雙北罷團昨下午發起象徵民主串連的接力罷騎行動，從汐止、泰山、中和、新店等地同步出發，串聯台北市各區罷團，晚間抵達立法院濟南路，聲勢浩大。

聯電創辦人曹興誠致詞表示，國民黨至今仍不敢面對人民的罷免理由，拒絕解釋為何自己不應該被罷免，每天罵總統賴清德獨裁、希特勒；他認為，民進黨是民主政黨，基因沒有獨裁這個詞，只有共產黨、國民黨會獨裁。

民進黨立委沈伯洋說，國民黨傾全黨之力與民眾黨、甚至共產黨站在一起，目的就是要把不同意票催出來，現在的民調與三、四月相比，願意站出來投票從兩成提升到五、六成，這個戰役可能沒有那麼樂觀。

他示警，如果罷免失敗，藍白將開放大量的中國移民，把中國跟台灣定義成內戰的關係，他們要癱瘓台灣財政，紅媒要永久取得執照，這些都不是道聽塗說，而是已經擺在立院的法案，只要罷免失敗，他們就要通過這些法案；若不同意罷免得勝，台灣將會走向一條毀滅的道路。

沈伯洋：罷免若失敗

藍白將開放大量中國移民

花蓮花崗國中退休老師葉春蓮強調，台灣在全世界唯一的敵對國就是中國，並指立院首惡傅崐萁帶著藍白立委強行通過爭議法案，為中國侵略台灣鋪路；她強調，人民就是白血球，現在要把身體的病原體辨認出來、加以消滅，奪回國家健康。

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