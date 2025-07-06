反共護台 北北基罷團立院外會師

共護台志工聯盟昨晚在立法院外舉行「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會，吸引大批支持罷免民眾到場參與，賣力揮舞旗幟表達力挺。 （記者塗建榮攝）

2025/07/06 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免三階決戰倒數，「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會昨天盛大登場。來自台北、新北、基隆及花蓮的十二個罷免團體重返立法院外，呼籲民眾展現民主韌性及台灣人的勇敢，為了自由民主及下一代出來罷免不適任立委，讓那些看衰、聲稱大罷免大失敗的人嘗苦果。

反共護台志工聯盟昨晚在立法院外舉辦首場罷免公民晚會，邀集十二個罷團大會師，作家朱宥勳、導演林正盛與楊正欣也輪番上陣助講、砲火猛烈。

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撥亂反正 罷免是最重要手段

告訴全世界「台灣沒有在怕」

罷免洪孟楷團隊的代表直言，洪孟楷是拿下全國最高票的立委，堪稱全國指標，卻跟著國民黨團總召傅崐萁，毫無下限地推動惡法，若能成功罷免洪，將是全國人民力量的展現。

罷免羅明才團隊代表強調，罷免不是鬥爭，而是最溫柔堅定的力量，撥亂反正的最重要手段；呼籲民眾別為了小禮物或炒米粉，而放過中共在台代理人，用選票告訴全世界「台灣沒有在怕」。

罷免賴士葆團隊代表指出，過去一年是台灣民主倒退的一年，國民黨不斷呼應境外敵對勢力，破壞民眾對司法憲政的信任，呼籲民眾展現民主韌性，為了下一代罷免不適任立委。

罷免李彥秀團隊代表透露，有人評估台北市僅兩區能罷免成功，希望每位簽署連署書的人能拉票，展現台灣人的勇敢，讓那些看衰、聲稱大罷免大失敗的人嘗到苦果。

楊正欣則強調，罷免不是暴力，不關心和冷漠的人，才是對民主真正的暴力。朱宥勳則說，國民黨推動法案前後都要去中國打招呼和報告，台灣創作者為了言論自由，抵抗中國是唯一的選擇。

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