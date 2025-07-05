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    （高雄）明天護國大遶境 綠營號召鄉親齊來

    民進黨高市黨部首面「同意罷免」看板已於中央公園五福路圓環上架。（（民進黨高市黨部提供）

    民進黨高市黨部首面「同意罷免」看板已於中央公園五福路圓環上架。（（民進黨高市黨部提供）

    2025/07/05 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部昨宣布「高雄隊」總動員，全力支持各縣市的七月廿六日罷免投票，並呼籲高雄鄉親七月六日踴躍前往三鳳宮，參加「護國大遶境」高雄場行動。

    大罷免進入關鍵倒數，民進黨高市黨部主委黃文益昨偕同多位黨籍議員、前議員陳致中與市黨部幹部，宣布「高雄隊」總動員，支持七月廿六日罷免投票。

    黃文益也代表市黨部宣示「七二六罷免行動」五大行動部署，包含發送「同意罷免」貼紙、設置街頭看板、支援外縣市罷免行動、動員五萬名黨員串聯全台、七月六日「護國大遶境」盛大登場等。

    為擴大影響力，市黨部徵詢知名插畫家B.B.「台派寶寶」同意，印製五款「同意罷免」貼紙，自七月六日起將在黨部、民代服務處免費提供。

    黃文益說市黨部首面「同意罷免」看板已於中央公園五福路圓環上架，邀請各區民代可持續設立，讓高雄街頭成為民主的展演空間；高雄雖無罷免對象，但鼓勵高雄黨公職跨縣市協助，以「罷韓」經驗支援其他縣市。

    明天登場的「護國大遶境」高雄場，下午兩點半由三鳳宮啟程，經過三鳳中街、高雄車站、三民公園、漢神巨蛋等重要地標，在中央公園城市光廊結束。

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