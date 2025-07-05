「基隆絕沛」今市場催票 林沛祥邀盧秀燕反罷免

2025/07/05 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕大罷免進入第三階段投票！距離中選會公告罷免投票日七月廿六日，只剩下三週，選舉氛圍日趨濃烈，藍綠陣營不約而同挑選今天拚場。罷團「基隆絕沛」志工與民進黨立委張雅琳、名嘴陳東豪、「罷樑」發言人李晏蓉今早上九點到十一點，將前往七堵南興市場掃街宣傳；國民黨立委林沛祥則是邀請台中市長盧秀燕十點到國民黨基隆市黨部，十點四十五分到基隆廟口夜市奠濟宮宣講反罷免，基隆市長謝國樑也將到場陪同。

全市設置283個投開票所

基隆市選委會昨天公告第十一屆立法委員（基隆市選舉區）林沛祥罷免案投開票所設置地點，全市七個行政區共設置二八三個投開票所，七月六日完成投票人名冊編造作業，七月廿一日舉辦公辦電視罷免說明會，七月廿二日公告各選區罷免投票人總數，廿四日發放罷免投票通知單；七月廿六日上午八時到十六時舉辦罷免投票及開票作業。八月一日前，中選會審定罷免投票結果並正式公告。

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若罷林成功 公告日起解職

如果林沛祥被罷免成功，自公告日起（投票日七日內公告結果），解除立委職務；自解職日起四年內，不得在同一選區參選立委。但可轉往其他選區參選相同職務（立委），也能參選不同層級的公職選舉。

若有效不同意罷免票數大於同意罷免的票數，或同意罷免票數少於原選舉區選舉人總數的四分之一，罷免立委投票即宣告失敗，林沛祥的立委剩餘任期內，不得再對其提出罷免案。

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