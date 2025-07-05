「文山退葆」女志工被揮拳 賴士葆挨批不譴責

2025/07/05 05:30

〔記者甘孟霖、林欣漢／綜合報導〕大罷免進入第三階段，街頭衝突也愈發加劇，台北市罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」表示，三日傍晚六點左右，一位女性志工無端遭一名男子助跑揮拳攻擊。團隊表示，這是赤裸裸的暴力，且幾乎每幾天就會發生在賴士葆的文山、南中正選區裡，質疑為何賴士葆從未正面譴責暴力？

賴︰不知發生衝突 若有會譴責

國民黨立委賴士葆表示，不知道有發生什麼暴力衝突，倘若有會譴責暴力，因他二日晚間掃街時也有被罷免團體的人挑釁，他都說：「謝謝、上帝愛你」。賴士葆批評，如今檢調還是辦藍不辦綠，明明罷免藍委也有瑕疵、偽造文書、死亡連署名單，卻都沒事，只對國民黨進行抄家滅族辦案。

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「文山退葆」表示，當晚文山區處於交通繁忙尖峰時段，女性志工於辛亥路與興隆路的全聯門口，無預警被一名民眾過馬路助跑，然後當街揮拳攻擊，這兩天團隊就會陪同志工前往文山二分局，製作筆錄提告。

「文山退葆」說，這名男子認定罷團為「政敵」、「綠共」，揮下這一拳不只是攻擊一位志工，而是針對所有支持罷免行動的台灣人而來，這不是故意，什麼是故意？文山區也是前總統馬英九的住處，是台北市長蔣萬安轄下的行政區之一，「文山退葆」沉痛地對暴力表達最嚴厲的譴責。

同時，罷團也質疑賴士葆，為何至今從未正面譴責這些暴力行為？有時間掃街、站路口拍照、接受媒體採訪，難道連花五分鐘寫幾百字呼籲支持者冷靜理性的聲明，或是受訪時花個幾秒呼籲一下都不願意嗎？「文山退葆」說，賴士葆不發聲、不表態、不制止，算不算是默許？一個連「譴責暴力」都說不出口的政治人物，怎麼有資格代表這個區域、代表民意？

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