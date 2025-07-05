北市大罷免投票人名冊 8日起可查閱

2025北市、基隆罷免立委投票

2025/07/05 05:30

各區公所公告閱覽3日 民眾發現錯誤或遺漏可立即申請更正

〔記者孫唯容／台北報導〕第十一屆立法委員罷免案，將在七月廿六日舉行投票。台北市選委會昨公告，七月八日起至七月十日，將在各區公所公告投票人名冊，供民眾閱覽三日，可以自行前往查閱自己的投票權有無遺漏。

請繼續往下閱讀...

依據《公職人員選舉罷免法》規範，第三階段罷免投票，投票同意票數達選舉人總數四分之一以上，且同意罷免票數多於不同意罷免票數，罷免即為通過。

選舉投票單 7月23日前寄出

台北市選委會指出，選舉投票單將在七月廿三日前寄出，如果民眾沒收到投票單也無需緊張，可向各地區公所要求補發，而民眾只要確認自己有投票資格，包含年滿廿歲具中華民國國籍，在各罷免案被罷免人原選舉區，居住滿四個月以上（以投票日前一日計算），即可前往自己選區的投票所投票。

市選舉委員會表示，第十一屆立法委員罷免案的投票人確定人數，將依規定於七月廿二日前（即投票日三日前）公告，投票人名冊確定後，投票人如於投票日前死亡登記、撤銷或廢止定居許可、撤銷歸化許可、喪失國籍等無選舉權，投票日當天將不發給選舉票。

投票日須憑身分證領取選票

市選舉委員會呼籲，七月廿六日投票當日，投票人須憑本人之國民身分證領取罷免票，投票人如在投票日前遺失國民身分證，請儘速向戶政事務所申請補發，投票當日戶政事務所不受理申請，也不辦理國民身分證初、補、換證之申請。

市選委會指出，第十一屆立法委員罷免案的投票人名冊編造完成後，將依公職人員選舉罷免法規定，七月八日起至七月十日止在各區公所公告閱覽三日，請民眾持憑國民身分證於每日上午八時卅分至下午十二時卅分、下午一時卅分至五時卅分前往查閱，如發現錯誤或遺漏時，得於閱覽期間向區公所申請更正，逾期不予受理。

罷免案投開票所 跟以往略有不同

根據中央選舉委員會公告，本次第十一屆立法委員罷免案共有一一○○個投開票所，而第十一屆立法委員選舉時，則有一一○一處投開票所。台北市選委會表示，本次罷免案的投票時間，正逢暑假校舍修繕時間，有部分原可作為投開票所的場地，已規劃作為考試場所，因此罷免案投開票所地點跟以往略有不同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法