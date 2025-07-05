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    「中六敲羅」選區 布條遭破壞噴紅漆

    「同意罷免」娃娃布條，遭不明人士噴紅漆「不」同意。（中六敲羅提供）

    「同意罷免」娃娃布條，遭不明人士噴紅漆「不」同意。（中六敲羅提供）

    2025/07/05 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕本月廿六日為罷免投票日，罷免、反罷陣營掀起看板戰，南屯區在一天內掛上五面同意罷免看板，民進黨台中市議員何文海感謝無名英雄為台灣挺身而出，而罷免藍委羅廷瑋選區，竟有「同意罷免」娃娃布條遭不明人士修剪，並且噴紅漆「不」同意，台中市議員江肇國痛批「實在太過分」，呼籲選民不要讓恐嚇得逞。

    國民黨台中市黨部掛起民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕合體，救援藍委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪看板後，雙方陣營掀起看板及布條戰，南屯區昨天掛上五面「七二六，回家投票」看板，罷團大感振奮，何文海也感謝商家、住戶願意提供牆面，何文海說，罷免連署想要租借能夠懸掛「同意罷免」看板屢屢碰壁，過程異常艱辛，感謝無名英雄讓一直擱置的看板順利掛上。

    噴上「不」同意 議員批過分

    台中市民進黨議員陳淑華等綠營民代，呼籲選民協助爭取更多看板曝光機會，歡迎與服務處聯繫吊掛。陳淑華表示，距同意罷免投票日僅剩三週，昨天下午跟「中四廢翔」志工、民眾及里長，在文心路、甘肅路口站路口，同時也配合全國性護國大遶境，要在七月廿六日催出罷免同意票。

    「中六敲羅」志工發現「同意罷免」娃娃布條遭不明人士修剪並噴紅漆「不」同意，發言人萱說，善心支援罷免布條再次慘遭不明人士惡意破壞，台中人無法忍受持續遭受不明力量箝制。

    江肇國說，志工自發掛上「同意罷免」布條，昨天竟然就遭不明人士破壞，甚至被紅漆惡意加上「不」字，這不是第一次發生，從一開始的騷擾志工、阻撓連署、看板處處遭打壓，到現在連布條都被剪掉，呼籲選民「他剪我們一條，我們就掛回十條。」

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