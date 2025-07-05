《台中》人民作主志工團挺罷免 靜默行腳

人民作主志工團至台中三罷區行腳，小五林姓學童（左）由阿嬤（右）陪同參加。（記者黃旭磊攝）

2025/07/05 05:30

86歲志工及小五學童都站出來 將在3罷區徒步3天 全程30公里

〔記者黃旭磊、蔡淑媛／台中報導〕民進黨前主席林義雄發起人民作主志工團台中行踏活動，昨天從台鐵台中站啟動展開三天行腳行程，前往中四廢翔、中五斷健及中六敲羅等三個罷免投票區，為志工打氣，行腳期間全程靜默，志工副團長張人仰在行前表示，罷免是憲法賦予人民權利，要身體力行抗議台中市長盧秀燕，對於罷免是無差別報復說法。

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抗議盧無差別報復說法

台中市議員鄭功進昨天在南門福神祠舉行同意罷免宣講，何欣純呼籲選民七月二十六日投票同意罷免，讓台灣有希望、讓台灣贏，目前招募當天的投票監票員八○○人已近額滿，將再招募民主報票員，協助開票順利。

人民作主志工團由高齡八十六歲何姓志工及小五學童等數十人組成，昨天中午由「中六敲羅」發言人萱及台中市民進黨議員陳雅惠等人陪同展開行腳，出發前，志工高呼「同意罷免毀憲亂政舔共立委」，也協助罷團高呼「罷免羅廷瑋、台中回正軌」口號，隨即低聲以台語歌唱「我愛台灣」，全程靜默展開行腳祈福。

張人仰表示，志工團主張公民參與、行駛直接民權，要給盧秀燕市長警示，過去一年藍白立委傷害直接民權，必須跳下來，身體力行抗議盧秀燕批評罷免缺乏民主素養說法，罷免是憲法賦予人民權利。

小五生︰要學習做主人

小五林姓學童由阿嬤陪同從苗栗趕到台中，林童以台語說「我是台灣囝仔，阿嬤教我要用腳愛台灣，人民作主，我要學習做主人，」七十二歲的林阿嬤在旁表示，乖孫參與過立法院抗議核四運動，前兩週到花蓮陪葉霸（葉春蓮）抗議藍委傅崐萁，翻倒傅崐萁，人生就沒有遺憾了。

人民作主志工團前往藍委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪等三個罷免投票區，徒步三天全程近三○公里，「中六敲羅」發言人萱讚稱「最高品質靜悄悄」，預計今天（五日）下午走到中四罷團總部「慧成宮」，罷團志工感到振奮，直呼「大罷免，一定會大成功。」

人民作主志工團行前，高呼「同意罷免毀憲亂政舔共立委」。 （記者黃旭磊攝）

人民作主志工團至台中三罷區行腳。（記者黃旭磊攝）

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