變罷團總部？ 雙和醫院：Google誤植

雙和醫院被谷歌當成雙和罷總部，回應應是谷歌誤植。（記者翁聿煌攝）

2025/07/05 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中、永和「雙和罷團」推動罷免不適任立委張智倫、林德福，三階行動正如火如荼，沒想到近來有民眾上網查找谷歌（Google），輸入關鍵字「雙和罷團」，竟然跳出衛生福利部立雙和醫院的地址和醫院外觀照片，讓民眾嚇一跳。雙和醫院則表示，應該是谷歌誤植畫面，醫院行政中立，不會表態或參與任一方，將去函谷歌要求更正。

查找雙和罷團 跳出醫院地址和外觀照

民眾指出，大家都習慣拜谷歌大神查資料，結果竟然有人輸入關鍵字「雙和罷團」，卻跳出衛生福利部立雙和醫院的地址和醫院外觀照片，讓民眾嚇一跳。

請繼續往下閱讀...

有人開玩笑說，罷免藍委張智倫、林德福竟然如此大動作，把整棟醫院當成罷團總部，轟動全國，其實「雙和罷團」有自己的官網和自己的總部，看到總部竟然變成雙和醫院，也覺得很意外。

民眾認為，應該不會有駭客故意去修改資料，可能是因為「雙和罷團」推動罷免以來，陸續完成一階、二階的連署，並通過中央選舉委員會的審查，即將於七月廿六日進行三階罷免投票，民眾紛紛上網關切「雙和罷團」的宣傳內容，導致谷歌的人工智能系統將「雙和罷團」與雙和醫院的名稱相混淆，才造成上網查詢「雙和罷團」竟然出現雙和醫院的地址和醫院外觀照片的錯誤。

院方：行政中立 將要求谷歌更正

雙和醫院獲悉後，上網查證果然如此，也覺得很傻眼，醫院地址和照片都被當成罷團總部，怎麼會出現這樣的畫面，百思不得其解。院方表示，應該是谷歌誤植畫面，醫院行政中立，不會表態或參與任一方，將去函谷歌要求更正。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法