雙北罷團今掃街 串騎大會師

新北4個罷團今參與雙北串騎，從泰山區出發，沿途經過板橋、中永和至新店，再前往台北市濟南路響應反共護台晚會。圖為雙北罷團日前發布「國會派對：生存之亂」網頁遊戲記者會。（記者黃子暘攝，資料照）

2025/07/05 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕廿四位國民黨立委罷免案將在七月廿六日投票，反共護台聯盟、多個罷免團體將於今將舉行「雙北串騎」與反共護台晚會。推動罷免新北市藍委張智倫、林德福的雙和罷團媒體組志工「Kate」指出，新北四個罷團將參與機車串騎活動，從新北立委第一選區的泰山區出發，途經板橋、中永和至新店區，在景美與台北市罷團會師後前往台北市濟南路響應反共護台晚會。

赴立院外響應護台晚會

Kate表示，雙和罷團與罷免藍委洪孟楷的「罷洪！刻不容楷」、罷免藍委葉元之的「板橋大刪元」及罷免藍委羅明才的「拔羅波」也參加串騎活動。雙和罷團屆時也將在雙和車隊掃街段終點處（中和區景平路一號）說明下一波罷免戰略與訴求，全新罷免主視覺「廉恥」也將公開亮相。

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刻不容楷、大刪元、雙和罷團成員，明天下午一點四十四分，從第一選區泰山區仁愛路一五七號集合出發，經新海橋往板橋區環河西路四段、民生路二段二三一號與板橋車隊集合，接續走縣民大道、漢生東路等進入中和區中山路，車隊前進秀朗橋，接續前往新店，在捷運景美站與台北市罷團車隊會師，往台北市推進，預計晚間七點在立法院外濟南路匯聚。

此外，「拔羅波」今下午二點起將在新店區馬公演藝廳舉行紀錄片「春雨四二四」放映、導演座談會，活動免費入場，無需報名。

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