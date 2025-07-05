衝花蓮力挺大罷免》何美鄉：傅崐萁們正引共入台

75歲的流行病學專家何美鄉力挺大罷免，上下班時間排班站街頭舉同意罷免牌，一站就2小時不喊累。（記者花孟璟攝）

2025/07/05 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕七十五歲的流行病學專家何美鄉力挺大罷免，前天與汐止罷免廖先翔罷團一起搭火車衝花蓮，昨天也親自到花蓮參加護國大遶境。何美鄉強調，無法想像大罷免如果沒有成功，台灣會變什麼樣子？更批評傅崐萁們正在「引共入台」，這個本來不被國民黨認同的傅崐萁經濟犯，到現在當上立院的黨團領導人，她觀察背後應有中共的黑手。

質疑傅從經濟犯到領導黨團 背後有黑手

家住汐止的何美鄉加入汐止罷團時間約一個多月，還排班於上下班時間舉牌站街頭、一站就是兩小時。何美鄉說，在風雨中努力，都是因為傅崐萁們主導立法院後，任何法案只要是國民黨要過，一定會過，而且是全部通過，這代表立法院已沒有在運作，從做預防醫學的人的眼光來看，這些政策對未來影響深遠，就是默默的「引共入台」，中共不費吹灰就能併吞台灣。她更擔心，台灣人對中共的戒心非常不足，等到覺醒將來不及，這是背水一戰，與他同齡的朋友都很有急迫感。

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花蓮葉春蓮葉霸老師曾評論傅崐萁「不學無術、胸無點墨」，何美鄉則說，「傅崐萁就是個經濟犯」，而且更低級、腦殘的是，經濟犯竟能當黨團領導人？她覺得奇怪，何以國民黨幾年前仍不接受傅崐萁，現在國民黨立委們卻對他服服貼貼、畢恭畢敬，花蓮地震未滿月就急著赴中更是不可思議。

同樣出席「護國大遶境」誓師典禮的民進黨秘書長林右昌也說，國民黨賭台灣民眾會健忘，忘記傅隨組織去年以來在立法院裡面的惡修法案、亂刪預算，最後還要操作政黨對決，進行政治性的仇恨動員。

對於台灣罷團的年輕人發起大罷免，何美鄉直呼「太有創意」！她認為，大罷免的精神不是那一個立委特別壞，而是為了背後集體的邪惡力量，正在引導我們走向我們不想去的地方，民主國家立法院，少數服從多數，但多數也要包容少數，然而現在整個立法院沒有反應自由民主國家應該有的狀態，這個生態一定要被改變。

護國大遶境昨於花蓮誓師出發、展開順時針環島，呼籲民眾7月26日出來投下罷免同意票。（記者花孟璟攝）

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