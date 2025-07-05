民眾黨提案吳釗燮下台 逕付二讀》 吳思瑤：習派共諜才要立刻道歉

民眾黨團提案吳釗燮養共諜立即下台，民進黨團幹事長吳思瑤痛批民眾黨團總召黃國昌無知、雙標。（記者塗建榮攝）

2025/07/05 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕國安會秘書長吳釗燮前秘書何仁傑涉入共諜案，立法院民眾黨團昨在院會提案，請吳釗燮自請下台，表決結果贊成六十人，反對四十九人，立法院長韓國瑜宣佈本案逕付二讀並交付黨團協商。民進黨團幹事長吳思瑤發言時，痛批民眾黨團總召黃國昌無知、雙標，民眾黨團大字報上的吳釗燮養共諜立即下台，應改成「習近平派共諜立刻道歉、立刻停止」。

民眾黨提案內容指出，吳釗燮機要何仁傑因洩漏外交機密予中共遭起訴並求處重刑，對國家安全與我國外交造成重大打擊，但吳釗燮迄今神隱，迴避國會監督，破壞我國憲政體制，已不適任國家安全會議秘書長。爰建請院會作成決議：「吳釗燮秘書長自行請辭下台，負起應有之政治責任，以符合責任政治之基本原則」。

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吳思瑤質疑，習近平派共諜滲透台灣，在野黨為什麼要雙標呢？消滅共諜人人有責，但為什麼在野黨一再的胳臂向外彎，在內部找敵人。何仁傑案民進黨第一時開除黨籍、主動移送，現在收押中；民進黨更進一步的提出所有強化國安的法治作為，但是國民黨還在擋國安法案，擋了第四八二次。

吳思瑤表示，黃國昌講共諜一直在說何仁傑、批評吳釗燮，但她提醒黃國昌，最新的共諜案叫做林岳龍，林在國民黨立委王鴻薇、許宇甄、林倩綺的辦公室擔任助理，甚至在國民黨台北市黨部當發言人，「你有沒有叫朱立倫負責？」

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