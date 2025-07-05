蕭美琴捷克被追車跟監》綠：提案譴責中國 藍白連討論都不准

民進黨團幹事長吳思瑤表示，蕭美琴出訪捷克被中國蓄意威脅，國際組織為台灣發聲，但在野黨卻有立委不站在國家立場，因此黨團提出決議文，要求立院譴責北京當局並應嚴正道歉。（記者李文馨攝）

2025/07/05 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，被中國外交官追車跟監騷擾，甚至密謀衝撞座車。立法院民進黨團昨天原擬在立法院會提案，嚴正譴責北京當局這種跨國恐怖主義行徑，不過經院長韓國瑜與朝野黨鞭溝通後，最後該案並未列入討論事項議程。黨團幹事長吳思瑤會後表示，提案遭藍白丟一邊連討論都不准，實在讓國際看笑話。

昨日院會議程並未於週二程序委員會敲定，因此院會進入討論事項前，朝野先進行議事溝通，最終敲定院會僅處理議程前四案，民進黨團譴責提案並未列入其中。

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吳思瑤會前受訪表示，蕭美琴出訪捷克被中國蓄意威脅，國際組織為台灣發聲，但在野黨卻有立委不站在國家立場，因此黨團提出決議文，要求立院譴責北京當局並應嚴正道歉，盼朝野守護台灣主權與民主價值，回應罷團要求各黨對此事立場。不過，該案最後並未列入議程，她批評，其他國家國會同聲向中共譴責、抗議，偏偏台灣立院不敢就是不敢。

提案指出，中華民國元首、副元首，以及政府官員的國際訪問、交流，是我國作為主權國家不可剝奪的權利，台灣對於國際社會的積極參與與貢獻，更受到國際社會的歡迎與支持，北京當局一再以此為藉口，以軍事挑釁、暴力威脅為手段，意圖阻止我國與世界往來，不僅傷害台灣人民感情，破壞區域的和平與穩定，更是對國際秩序的公然挑釁。提案主張，立法院應無分朝野，共同守護台灣主權與民主價值，對抗中國的威脅與滲透，確保國家安全與社會安定。

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