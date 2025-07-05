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    立院三讀》公平會委員限連任一次 綠委批藍白提造孽法案

    立法院會4日三讀修正通過公平交易委員會組織法部分條文，明定公平交易委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，並刪除延任規定，也增訂行政院長補足提名期間的規定。（記者塗建榮攝）

    立法院會4日三讀修正通過公平交易委員會組織法部分條文，明定公平交易委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，並刪除延任規定，也增訂行政院長補足提名期間的規定。（記者塗建榮攝）

    2025/07/05 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會昨三讀修正通過公平交易委員會組織法部分條文，明定公平交易委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，並刪除延任規定，也增訂行政院長補足提名期間的規定。民進黨立委莊瑞雄批評，公平會停擺，藍白立委要負最大責任，將政黨利益凌駕於公共利益之上，公平會委員的任命案，不能因為一句反對，讓整個機關陷入停擺、市場秩序當機，很遺憾藍白聯手提出這樣的「造孽法案」。

    公平交易委員會四位委員任期於今年一月底屆滿，行政院去年十月三十日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，任期均自今年二月一日至二○二九年一月卅一日止，但李鎂、洪財隆於立院行使同意權時皆遭藍白以席次優勢否決，僅陳志民、林慶堂過關。

    立法院會昨天處理討論事項，國民黨團與民眾黨團共同提出再修正動議，要求公平交易委員「任期四年，任滿得連任一次，已連任者不得再任」、「如因立法院不同意或出缺致委員人數未達足額時，行政院院長應於三個月內補足提名」、「本法修正之條文，自公布日施行。」

    法案經表決，藍白以人數優勢三讀通過共提版本，國民黨團再提議全案復議，藍白又聯手否決自己提出的復議案。根據立法院議事規則規定，復議僅能提出一次，該案復議遭否決後，未來不得再提出復議。

    國民黨立委翁曉玲表示，目前的公平交易委員任期制度設計缺乏明確限制，導致可能發生萬年委員的現象，讓機關淪為少數人壟斷意志的場所，因此比照NCC委員建立明確任期制度，也能促進組織的新陳代謝。

    民眾黨立委張啓楷則呼籲民進黨、行政院儘快補提名兩席公平會委員，不要再卡關、癱瘓公平會。

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