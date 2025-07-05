關稅公布在即》4100億特別條例 暫不處理

立法院會昨天原預計表決四一○○億的特別條例，不過，由於對美關稅談判結果尚未出爐，朝野黨團經溝通後決定暫緩處理。（記者塗建榮攝）

2025/07/05 05:30

藍：等台美協商出爐再處理 綠：勿執意普發現金救罷免

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕立法院會昨天原預計表決「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，不過，由於對美關稅談判結果尚未出爐，朝野黨團經溝通後決定暫緩處理。民進黨團幹事長吳思瑤則表示，該條例不管是今天表決或下週表決，討論必須回到核心，藍白執意普發現金，要慷國家之慨，只為了救自己的罷免，

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據了解，由於國民黨團有要在七月廿六日罷免投票前通過發現金一萬元的壓力，兩週前就已排定昨天要處理特別條例，雖戰略清晰，但戰術則保持彈性。除因越南關稅廿％影響外，黨內也耳聞政府對美國市場「開放很多」，怕國內產業受到衝擊，尤其是農業，因此決定等台美貿易協商結果出爐再處理，屆時也有「基礎」可做調整，否則若先通過但補助不夠恐遭受批評。

國民黨團書記長王鴻薇表示，這兩天越南與美國的貿易的協商已經出來了，但結果事實上讓人很擔心；越南對美國是零關稅、完全的開放市場，不過，越南本地出口的商品卻還要被美國課徵百分之廿的關稅。如果按照越南這樣的狀況，「對台灣來講，其實我們會擔心」。

王鴻薇表示，台美之間的貿易協議最快在下週也會公開，如果是按照越南這樣的模式，整個衝擊恐怕很難想像。國民黨團認為，這四一○○億的特別條例最主要的就是要針對美國的貿易戰，「對台灣不管是農業、外銷產業、勞工，還有很多民眾產生影響」，所以應該要等到台美貿易協議有比較明確的輪廓出來後再去處理。

民進黨團：盼顧經濟民生 守國安

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，四一○○億元的特別條例，在朝野黨團協商時毫無交集，黨團對於藍白是否有喬好的機密版本毫無所悉；但民進黨的立場非常一致，希望特別條例顧經濟、顧民生、守國安，撥補台電一千億元、強化國防一千五百億元皆應納入。

吳思瑤也說，該條例不管是今天表決或下週表決，不管發一萬元或是六千元，討論必須回到核心，藍白執意普發現金，要慷國家之慨，排擠了國家預算，只為了救自己的罷免，這樣的作為違反憲法權力分立原則，也違反國家預算法規與財政紀律，呼籲藍白不要再違憲，不要再為難自己的國家，不要再破壞台灣的國防。

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