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    英前防相：台灣是主權獨立國家 各國須正視

    英國前國防大臣、現任國會議員威廉森昨出席台灣勵志協會座談會時表示，台灣是一個自由、民主、主權獨立的國家，「這點毫無模糊空間」，呼籲民主國家與台灣建立更正常化外交關係。（記者田裕華攝）

    英國前國防大臣、現任國會議員威廉森昨出席台灣勵志協會座談會時表示，台灣是一個自由、民主、主權獨立的國家，「這點毫無模糊空間」，呼籲民主國家與台灣建立更正常化外交關係。（記者田裕華攝）

    2025/07/05 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕英國前國防大臣、現任國會議員威廉森昨出席台灣勵志協會座談會時表示，台灣是一個自由、民主、主權獨立的國家，「這點毫無模糊空間」，呼籲民主國家必須正視現實，終結自欺欺人的戰略模糊，逐步邁向與台灣建立更正常化外交關係，「台灣的主權，就是我們每一個民主國家的主權」。

    威廉森籲與台灣 正常化外交關係

    威廉森昨天在台北演說指出，國際社會長年對中國懷抱不切實際的幻想，認為只要向中國伸出友誼之手，就能推動其改變，但現實是「姑息無法改變暴君」，中國非但未回應善意，反而將其視為軟弱與退讓的信號。他直言，「他們不想要雙贏，他們只想要多拿一點」。

    威廉森回憶自己擔任國防大臣期間，毅然下令英國皇家海軍軍艦穿越台灣海峽，為多年來首見，引發中國強烈抗議，但「他們大聲抗議，卻什麼都沒做」，證明只要民主國家堅定立場，就能嚇阻霸權恫嚇。他說，當時英國的行動也鼓舞法國、澳洲、日本等國跟進。

    威廉森呼籲民主國家應積極反思與台灣的關係，歷史並非靜止，國際現實亦時過境遷，當務之急是基於事實促成改變。「與其拖延，不如開始正視台灣存在的現實」，他說，各國或許還無法立刻承認台灣，但可以從正常化交往著手。

    美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主任陶智也強調，台灣扮演著「道德清晰（moral clarity）」敘事的核心角色。他說，當前世界領袖普遍缺乏對共產中國的道德清晰判斷，而這正凸顯台灣的重要性。

    陶智說，台灣代表民主、自由與人權，這就是台灣最強的武器，更應主動出擊、向中國人民廣播真相，這就是中共最畏懼的事情。

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