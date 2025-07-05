漢光演習在即 共軍機艦擾台劇增 專家：典型「灰色地帶行動」

中共解放軍於7月3日6時至7月4日6時進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

2025/07/05 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕漢光四十一號演習九日將登場，共軍機艦近期擾台施壓頻次劇增。國防院研究員沈明室昨分析指出，中共慣於將例行演訓活動與特定時間點或事件掛勾，這波共機共艦大幅增加，可能與漢光演習、中共內部軍事問題及國際局勢變化均有關，目的在於對台投射壓力，企圖擾亂我軍演訓節奏，屬典型「灰色地帶行動」。

據國防部公開資料，自六月三十日上午六時至七月四日上午六時，中共合計派出一百四十二架次共機、卅四艘次共艦出動侵擾我防空識別區及周遭海域。

請繼續往下閱讀...

美國務院批中 破壞台海和平

根據中央社報導，美國國務院一名發言人三日向中央社表示，中國在台灣附近進行不負責任的威脅與軍事施壓，毫無正當理由，只會加劇緊張局勢，破壞台海和平穩定。「我們敦促北京避免採取任何可能危及台海及更廣泛區域和平穩定的進一步行動」。

沈明室昨對共軍機艦近期的動態分析說，國軍漢光演習具有正面效益，中共可能企圖以機艦數量增加，抵銷我軍士氣並影射針對性的威嚇意圖，且中共也慣常於虛張聲勢，尤其共軍東部戰區內部動盪，恐藉外部軍事動作掩飾內部不穩。

台灣安保協會副秘書長何澄輝也指出，共軍此類「準軍事行動」，如進入我防空識別區、跨越中線甚至逼近領空，是持續性施壓的「替代方案」，試圖模糊原有區域默契與防衛界線，企圖形塑對我國軍的長期壓力測試，同時弱化民眾心防，創造所謂「新常態」。

他強調，中共藉由增加「戰場環境準備」的頻率，針對台灣西南與東部周邊進行地形與應變能力的調查與適應，展現高度入侵態勢，甚至可能預作武裝衝突演練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法