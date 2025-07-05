柏鴻輝宣達「解戰命令」F-5戰機光榮卸甲

空軍RF-5E偵照機及F-5F戰機功成身退，空軍昨於花蓮基地舉辦除役典禮，國防部軍政副部長柏鴻輝（前排右五）出席。（記者羅沛德攝）

2025/07/05 05:30

〔記者劉宇捷／花蓮報導〕空軍RF-5E「虎眼」偵察機昨日在國防部軍政副部長柏鴻輝的主持見證下，正式卸下戰備除役，除役儀式昨早由五架F-5F、RF-5E升空拉開序幕，在執行完最後任務後以大雁隊型衝場並依序解編，落地通過水門後，執行最後任務的飛行員列隊敬禮，向柏鴻輝報告RF-5E順利完成最後任務！

守護領空一甲子 正式除役

除役儀式昨早在三架RF-5E及二架F-5F衝場拉開序幕，五架飛機在執行完最後任務後，依序解編脫離隊形，象徵一架架走入歷史，落地後空軍消防車以「水門儀式」迎接最後一舞，五架戰機在典禮會場外一字排開，飛行員下機列隊向柏鴻輝敬禮，並報告RF-5E順利完成最後任務，接續也由家屬送花表達任務完成歸來，場面深具儀式感。

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除役儀式上，柏鴻輝宣達「解戰命令」，並由第十二偵察中隊向柏副部長交接照相設備部件，依令象徵在空軍的任務結束。會場接續播放F-5系列戰機的紀念影片，無數黑白的珍貴畫面，述說著一甲子的服役歷程，令不少人相當感動。

柏鴻輝代表服務軍事單位中，最資深的F-5飛官向與會官兵述說該型戰機的歷史，他表示，自己曾飛過F-5A/B戰機、T-38教練機、F-5E/F戰機，對F-5充滿感情也依依不捨。柏並說，F-5戰機過往曾支援大漠中隊前往葉門、擔任雷虎小組前往國內外表演、RF型機參與國土偵照等任務，曾是我國空軍的骨幹，時至今日，它成為我們歷史、記憶的一部分，但我們永遠不會忘記！

柏鴻輝強調，F-5戰機是跨越時代的精神象徵，如今RF-5E偵察機除役，也象徵F-5全系列走入歷史。

此外，曾駕駛5502號機事故跳傘獲救的李慶熙上校也參與此次除役活動，他於二○○三年十月駕駛RF-5E從清泉岡基地起飛時，疑似發動機故障墜海。

RF-5E除役後的偵照能量，空軍已規劃向美採購F-16戰機掛載MS-110偵照莢艙，以及四架MQ-9B無人機接替。前者將於今年陸續到貨，據傳可能已有部分裝備低調抵台；後者計畫將於明年、後年陸續到貨，以補足偵察能量。

空軍RF-5E偵照機完成最後飛行任務後，飛官揮手致意。（記者羅沛德攝）

空軍3架RF-5E及2架F-5F昨編隊飛行完成最後任務，F-5系列戰機在中華民國空軍服役近一甲子，光榮歲月劃下完美句點。（記者羅沛德攝）

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